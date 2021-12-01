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«Ми не зупинимо війну без перемовин із Росією»: Зеленський про переговори з Путіним (відео)

«Ми не зупинимо війну без перемовин із Росією»: Зеленський про переговори з Путіним (відео)
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«Ми не зупинимо війну без перемовин із Росією»: Зеленський про переговори з Путіним (відео)

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна не зможе розв’язати збройний конфлікт на Донбасі без прямих переговорів з Росією. Про це президент сказав під час послання до парламенту у середу.

«Ніхто, крім нашої армії, нас не захистить, це правда. Ми повинні зізнатися, що без нашого війська ми не зможемо зупинити війну. І ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали всі зовнішні партнери. Всі зовнішні визнали, а деякі внутрішні це не визнають», – сказав Зеленський і показав пальцем у бік сесійної зали, де сидять представники «Європейської солідарності», лідером яких є експрезидент Петро Порошенко. Зеленський додав: «Якщо ми хочемо повернути Донбас, то давайте. А якщо ми хочемо просто ходити і про це говорити, то давайте нічого не робити».

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