«Самі розберемося» – Порошенко відповів Путіну на пропозицію політичного притулку

П’ятий президент України Петро Порошенко відповів президенту Росії Володимиру Путіну на пропозицію політичного притулку. Уночі 8 лютого Порошенко написав у фейсбуці, що «переслідуючи проєвропейську опозицію в Україні, Зеленський насамперед хоче зробити подарунок Путіну».

«Нині це підтвердив вже сам Путін. Раджу Володимиру Олександровичу припинити радувати Путіна і зайнятися захистом країни. І саме туди спрямувати свої зусилля та зусилля правоохоронних органів, які зараз займаються Порошенком більше, ніж російською загрозою. А Володимиру Володимировичу – нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. І одвічна російська практика «опікуватися» українською політикою та політиками вже давно припинилася. Це сталося тоді, коли я був обраний президентом України».

На пресконференції після переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном Путін публічно в іронічній формі звернувся до Порошенка, запропонувавши йому політичний притулок у Росії.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав експрезиденту, народному депутату Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання у справі про державну зраду і фінансування тероризму. Сторона обвинувачення просила суд взяти Порошенка під арешт із можливістю внесення близько 1 млрд грн застави.