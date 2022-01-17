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Політика

Суд над Порошенком: обрання запобіжного заходу (трансляція)

Печерський суд Києва обирає запобіжний захід п’ятому президенту України, лідеру партії «Європейська солідарність» Петру Порошенку.

  • Прокуратура раніше вимагала відправити Порошенка під варту з можливістю внесення застави в 1 (один) мільярд гривень. Порошенко заявив про свою впевненість, що його не заарештують.
  • За версією обвинувачення, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його звинувачують у «державній зраді та фінансуванні тероризму».
  • Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку, і він скоро повернеться.
  • Порошенко вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.
  • 6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.
  • На підозру п'ятому президенту України відреагували західні дипломатичні представництва. Вони застерегли українську владу від політичних переслідувань опозиції.
  • П'ятий президент України Петро Порошенко повернувся в Україну 17 січня, як він каже, після міжнародного турне.

В аеропорту його зустрічали тисячі прихильників.

Порошенко повернувся в Україну: відео з аеропорту «Київ» (відео)
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Порошенко повернувся в Україну: відео з аеропорту «Київ» (відео)

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ДБР стверджує, що пʼятий президент України Петро Порошенко після прибуття в Україну відмовився від отримання процесуальних документів.

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