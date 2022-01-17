Суд над Порошенком: обрання запобіжного заходу (трансляція)

Печерський суд Києва обирає запобіжний захід п’ятому президенту України, лідеру партії «Європейська солідарність» Петру Порошенку.

Прокуратура раніше вимагала відправити Порошенка під варту з можливістю внесення застави в 1 (один) мільярд гривень. Порошенко заявив про свою впевненість, що його не заарештують.

За версією обвинувачення, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його звинувачують у «державній зраді та фінансуванні тероризму».

Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку, і він скоро повернеться.

Порошенко вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.

На підозру п'ятому президенту України відреагували західні дипломатичні представництва. Вони застерегли українську владу від політичних переслідувань опозиції.

П'ятий президент України Петро Порошенко повернувся в Україну 17 січня, як він каже, після міжнародного турне.

В аеропорту його зустрічали тисячі прихильників.

ДБР стверджує, що пʼятий президент України Петро Порошенко після прибуття в Україну відмовився від отримання процесуальних документів.