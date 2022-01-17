ДБР: Порошенко відмовився від отримання процесуальних документів

Пʼятий президент України Петро Порошенко після прибуття до аеропорту «Київ» відмовився від отримання процесуальних документів, повідомила на брифінгу у Державному бюро розслідувань радниця цього відомства із комунікацій Тетяна Сапʼян.

«Петро Олексійович Порошенко відмовився від отримання процесуальних документів, ігнорував законні вимоги слідчого. При цьому особи, які були з ним, чинили фізичний опір, що зафіксовано на відеозаписах. Адвокати Порошенка запевнили, що отримають усі процесуальні документи, однак, після проходження прикордонного контролю шляхом створення штучного натовпу втекли», – сказала речниця ДБР.

Вона додала, що у ДБР очікують, що «все відбудеться мирним, цивілізованим, законним шляхом, і він (Порошенко – ред.) завітає об 11-й годині до суду».

Рейс W6 1567 авіакомпанії WizzAir, на борту якого перебував пʼятий президент України Петро Порошенко, приземлився в столиці України за розкладом, о 9:10. Після цього на мітингу своїх прихильників Порошенко заявив, що прибуде на засідання Печерського районного суду Києва об 11:00.

На 17 січня у Печерському районному суді Києва призначено слухання про обрання Порошенкові запобіжного заходу. Прокуратура вимагає відправити його під варту з можливістю внесення застави в сумі 1 мільярд гривень. Порошенко заявив про свою впевненість, що його не заарештують.

За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його звинувачують у державній зраді та фінансуванні тероризму. Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку, і він скоро повернеться. Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.