Порошенко пройшов паспортний контроль і вийшов до прихильників, що зібралися перед аеропортом

Пʼятий президент України Петро Порошенко пройшов паспортний контроль в аеропорту «Київ» і вийшов до приблизно тисячі своїх прихильників, які зібралися перед будівлею аеровокзалу.

На прикордонному контролі Порошенко упродовж кількох хвилин не міг отримати свій паспорт. У Державній прикордонній службі наразі не пояснили причини такої затримки.

У виступі перед прихильниками Порошенко повідомив, що вирушає до Печерського районного суду Києва, де об 11:00 має розпочатися засідання з обрання політикові запобіжного заходу.

Разом із Порошенком до Києва прибули його дружина Марина, адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков, депутати Верховної Ради з фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов, Олексій Гончаренко, Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз, Микола Княжицький і Ростислав Павленко.

На 17 січня у Печерському районному суді Києва призначено слухання про обрання Порошенкові запобіжного заходу. Прокуратура вимагає відправити його під варту з можливістю внесення застави в сумі 1 мільярд гривень. Порошенко заявив про свою впевненість, що його не заарештують.

За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його звинувачують у державній зраді та фінансуванні тероризму. Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку, і він скоро повернеться. Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.