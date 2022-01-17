Літак із Порошенком приземлився в Києві

Рейс W6 1567 авіакомпанії WizzAir, на борту якого перебуває пʼятий президент України Петро Порошенко, приземлився в столиці України за розкладом, о 9:10. Пряму трансляцію з борту літака веде на своєму Youtube-каналі депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який прилетів цим же рейсом із Варшави.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію зі столичного аеропорту Жуляни, де зібралися кількасот прихильників опозиційного політика.

Разом із Порошенком до Києва прибули його дружина Марина, адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков, депутати Верховної Ради з фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов, Олексій Гончаренко, Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз, Микола Княжицький і Ростислав Павленко.

На 17 січня у Печерському районному суді Києва призначено слухання про обрання Порошенкові запобіжного заходу. Прокуратура вимагає відправити його під варту з можливістю внесення застави в сумі 1 мільярд гривень. Порошенко заявив про свою впевненість, що його не заарештують.

За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його звинувачують у державній зраді та фінансуванні тероризму. Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку, і він скоро повернеться. Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.