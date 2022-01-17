Порошенко вилетів із Варшави з дружиною, адвокатами і депутатами

Пʼятий президент України Петро Порошенко о 7:40 за Києвом вилетів із варшавського аеропорту імені Шопена. Рейс W6 1567 авіакомпанії WizzAir має приземлитися в столиці України о 9:10.

Як повідомляє видання «Українська правда», разом із Порошенком до Києва прямують його дружина Марина, адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков, депутати Верховної Ради з фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов, Олексій Гончаренко, Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз, Микола Княжицький і Ростислав Павленко.

На 17 січня у Печерському районному суді Києва призначено слухання про обрання Порошенкові запобіжного заходу. Прокуратура вимагає відправити його під варту з можливістю внесення застави в сумі 1 мільярд гривень. Порошенко заявив про свою впевненість, що його не заарештують.

За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його звинувачують у державній зраді та фінансуванні тероризму. Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку, і він скоро повернеться. Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.