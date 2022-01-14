Повний текст ухвали суду про арешт майна Порошенка оприлюднять 19 січня – адвокат

Повний текст ухвали Печерського районного суду Києва щодо накладення арешту на майно п’ятого президента України, народного депутата від «Європейської солідарності» Петра Порошенка оприлюднять 19 січня, повідомив його адвокат Денис Галанський.

Він сказав про це 14 січня, зауваживши, що заплановане на сьогодні засідання суду не відбулося.

«Засідання з оголошення повного тексту судового рішення про арешт майна Петра Порошенка сьогодні не відбудеться. В ухвалі, коли нам видали короткий текст, було зазначено, що це засідання призначене на 12:00. Зараз я дізнався, мені видали відповідну розписку про те, що судді немає – вона у відпустці. Причин ми не встановили. Нам дали розписку, що на 13:50 це буде 19 числа цього місяця», – сказав захисник.

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За словами адвоката, Петро Порошенко має намір відвідувати усі судові засідання, пов’язані з ним. Однак, додав Галанський, народний депутат має бути належно повідомлений про таке засідання завчасно.

Раніше повідомлялося, що Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт майна лідера партії «Європейська солідарність», народного депутата, пʼятого президента України Петра Порошенка.

Петро Порошенко заявив, що планує повернутися до України 17 січня, попри кримінальне провадження проти нього. Він заявив, що виїхав за кордон у рамках міжнародного турне.

У ДБР заявили 20 грудня, що п’ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

Порошенко відповів, що зараз перебуває за кордоном і повернеться в Україну в першій половині січня. Він також відкинув звинувачення в «державній зраді», назвавши підозру його в цьому переходом «червоних ліній».

Офіс генерального прокурора 24 грудня погодив клопотання про арешт Порошенка.

На підозру, яку висунули попередньому президенту України, одразу ж відреагували західні дипломатичні представництва. Вони застерегли українську владу від політичних переслідувань опозиції.