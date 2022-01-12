У ДБР «розраховують» на обрання запобіжного заходу Порошенку в день його повернення

Державне бюро розслідувань заявило 12 січня, що п’ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко «ухилився від явки до суду».

Як нагадують у Бюро, слідчий за погодженням із виконувачем обов’язків генерального прокурора звернувся до Печерського суду Києва з клопотанням про обрання щодо Порошенка запобіжного заходу.

«У зв’язку з тим, що вказаний нардеп ухилився від явки до суду, зазначене клопотання досі не розглянуто слідчим суддею. За інформацією зі ЗМІ, п’ятий Президент України планує повернутися до України 17 січня 2022 року. Тому органи досудового розслідування розраховують на проведення усіх необхідних процесуальних дій в день його повернення, у тому числі обрання запобіжного заходу», – заявили в правоохоронному органі.

Як стверджують у ДБР, «ухилення» від виконання процесуальних обов’язків, у якому звинувачують Порошенка, може розцінюватися як один із ризиків, який надасть судді підстави для застосування «найбільш суворого запобіжного заходу».

При цьому Бюро посилається на статтю 42 Кримінального процесуального кодексу, стверджуючи, що підозрюваний повинен «прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду».

Раніше 12 січня адвокати Петра Порошенка попросили суд призначити засідання з обрання йому запобіжного заходу на 17 січня, коли політик повернеться до Києва.

20 грудня виконувач обов’язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав повідомлення про підозру Порошенку у справі про постачання вугілля з окупованих територій.

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До Печерського районного суду Києва було внесене клопотання про застосування щодо Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільярд гривень.

За даними ДБР, Порошенко підозрюється у тому, що «діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР». У вересні-листопаді 2021 року у цьому провадженні повідомлено про підозру ще одному із чинних народних депутатів (ідеться про Віктора Медведчука) та колишньому міністру енергетики (Володимирові Демчишину).

У партії Порошенка «Європейська солідарність» натомість звинувачують ДБР у «політично вмотивованому переслідуванні».