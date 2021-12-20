Порошенка підозрюють у держзраді та «сприянні діяльності терористичних організацій» – ДБР

П’ятому президенту Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям, заявило Державне бюро розслідувань 20 грудня.

За повідомленням, ДБР спільно зі Службою безпеки України розслідує справу про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

«П’ятий Президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», – йдеться в повідомленні.

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За заявою Бюро, фігуранти справи купували вугілля з окупованих територій за державні кошти, чим «поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій», що послабило економічну безпеку держави в 2014-2015 роках.

Провадження здійснюється за статтями про фінансування тероризму, державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

«Санкціями вищевказаних статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої. У зв’язку із неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було вручено у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним Кодексом (направлено за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи)», – додають у ДБР.

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Своєю чергою, партія «Європейська солідарність», яку очолює Порошенко, оприлюднила заяву лідерки парламентської фракції Ірини Геращенко, яка назвала дії ДБР «політично вмотивованим переслідуванням лідера опозиції».

8 жовтня голова СБУ Іван Баканов заявив, що у спецслужбі перевіряють версію про причетність п’ятого президента Петра Порошенка до справи, порушеної проти депутата Верховної Ради від ОПЗЖ Віктора Медведчука щодо участі у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованій території Донбасу.

Тоді ж у партії «Європейська солідарність» заявили, що «Петро Порошенко вкотре категорично відкидає звинувачення з боку влади і вважає їх класичним взірцем сфабрикованих політично вмотивованих справ і чорного піару проти політичних опонентів».