Вугілля з ОРДЛО: суд дозволив затримання ексміністра Демчишина

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, підозрюваного у закупівлі вугілля з окремих районів Донецької та Луганської областей. Про це йдеться в ухвалі суду від 25 листопада, оприлюдненій у Єдиному державному реєстрі судових рішень 7 грудня.

«Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – ідеться в ухвалі.

Рішення діє впродовж 6 місяців з дати ухвалення.

У тексті не вказане імʼя підозрюваного, але на особу експосадовця вказує те, що 2 грудня 2014 року він вступив на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України.

У рішенні вказано, що Демчишину направляли повідомлення про підозру через житлово-експлуатаційну організацію за місцем проживання, через вручення повідомлення дорослому родичеві, а також поштовим звʼязком на останні відомі адреси реєстрації та проживання. Також підозрюваного чотири рази викликали на допит до слідчого, але він не прийшов.

Демчишин обіймав посаду міністра енергетики до квітня 2016 року.

12 листопада Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань повідомили Демчишину про підозру у сприянні терористичній групі або терористичній організації (ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 ККУ).