У ДБР заявили, що Порошенко «проігнорував слідчих», які намагалися вручити йому повістку про виклик

У Державному бюро розслідувань заявили, що експрезидент, народний депутат України Петро Порошенко «проігнорував слідчих», які намагалися вручити йому повістку про виклик.

«Слідчі ДБР у взаємодії зі слідчими СБУ та під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора розслідують кримінальне провадження щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям «ЛНР» та «ДНР» групою громадян України. Сьогодні, 17 грудня, для встановлення усіх обставин кримінального провадження та прийняття відповідних рішень працівники ДБР поблизу Верховної Ради намагалися вручити повістку про виклик народному депутату України Петру Порошенку, однак він проігнорував представників правоохоронного органу та поїхав у невідомому напрямку», – йдеться в повідомленні.

Сам Петро Порошенко наразі не коментував ситуацію.

У його партії заявили, що «Петро Порошенко відбув у заздалегідь заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі».

8 жовтня голова СБУ Іван Баканов заявив, що у спецслужбі перевіряють версію про причетність п’ятого президента Петра Порошенка до справи, порушеної проти депутата Верховної Ради від ОПЗЖ Віктора Медведчука щодо участі у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованій території Донбасу.

Тоді ж у партії «Європейська солідарність» заявили, що «Петро Порошенко вкотре категорично відкидає звинувачення з боку влади і вважає їх класичним взірцем сфабрикованих політично вмотивованих справ і чорного піару проти політичних опонентів».