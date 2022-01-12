Адвокати Порошенка просять суд призначити засідання щодо запобіжного заходу на 17 січня

Захист пʼятого президента України Петра Порошенка просить суд призначити засідання з обрання йому запобіжного заходу на 17 січня, коли політик повернеться до Києва. Про це на пресконференції 12 січня сказали його адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков.

«Ми офіційно звернулися до Печерського районного суду з клопотанням стосовно того, що відповідно до Кримінального процесуального кодексу, народного депутата про розгляд відповідних клопотань має бути завчасно повідомлено. Тому ми вимагаємо від того судді Печерського райсуду, у провадженні якого є клопотання про застосування до Петра Порошенка запобіжного заходу, призначити судове засідання на 17 січня 2022 року, щоб забезпечити можливість по прибуттю його в Україну дістатися до суду і взяти участь у судовому засіданні», – сказав Головань.

Партія «Європейська солідарність», лідером якої є Порошенко, заявила, що політик повернеться до Києва рейсовим літаком із Варшави 17 січня о 9 годині. Раніше сам Порошенко назвав цю дату, не уточнюючи деталей.

20 грудня виконувач обов’язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав повідомлення про підозру Порошенку у справі про постачання вугілля з окупованих територій.

До Печерського районного суду Києва було внесене клопотання про застосування щодо Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільярд гривень.

За даними ДБР, Порошенко підозрюється у тому, що «діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР». У вересні-листопаді 2021 року у цьому провадженні повідомлено про підозру ще одному із чинних народних депутатів (ідеться про Віктора Медведчука) та колишньому міністру енергетики (Володимирові Демчишину).

Вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля. На думку слідства, своїми діями фігуранти поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій, що, своєю чергою, підірвало економічну безпеку держави у 2014–2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, а також надало Росії ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності.