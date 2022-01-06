У ДБР заперечують, що Порошенко планував поїздку за кордон заздалегідь

Державне бюро розслідувань заперечують твердження п’ятого президента Петра Порошенка про те, що він заздалегідь планував свою поїздку за кордон, під час якої йому повідомили про підозру.

За заявою Бюро, цю позицію озвучив один із адвокатів Порошенка на судовому засіданні 6 січня. При цьому у ДБР стверджують, що Порошенко, за даними слідчих, замовив квитки у день спроби вручення йому повістки про виклик до Бюро.

«В ході слідчих дій від авіакомпанії отримано інформацію, що квитки народний депутат Петро Порошенко придбав о 19:04 17 грудня – через кілька годин після того, як слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку про виклик. Тому заяви адвокатів про, нібито, заздалегідь заплановану поїздку не відповідають дійсності», – йдеться в повідомленні правоохоронного органу.

У Бюро додають, що слідство чекає на повернення Порошенка для «відповідних слідчих дій».

Петро Порошенко 6 січня повідомив, що повернеться в Україну 17 січня та візьме участь у судовому засіданні. Він заявляв раніше, що планує повернутися з поїздки «за своїм графіком».

Читайте також: «Європейська солідарність» заявляє про арешт активів каналів «5» і «Прямий»

Раніше 6 січня суд ухвалив рішення про арешт майна лідера партії «Європейська солідарність», народного депутата, пʼятого президента України Петра Порошенка. Рішення ухвалили у справ про державну зраду та сприяння терористичним організаціям.

Як згодом пояснили в Офісі генерального прокурора, воно стосується тільки майна, формальним власником якого є Порошенко.