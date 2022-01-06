Порошенко назвав точну дату повернення в Україну

П'ятий президент України Петро Порошенко повернеться на батьківщину 17 січня та візьме участь у судовому засіданні. Про це він написав у фейсбуці.

«17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва, аби з’явитися у суді та провести зустріч із Генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом. Повертаюся не для того, щоби захищатися від Зеленського, а для того, щоб захищати Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії. Від спроб зелених клептократів збудувати авторитарний режим і придушити опозицію, як це відбулося в Білорусі, Росії та Казахстані. І як це Янукович марно намагався зробити в Україні», – зазначив Порошенко.

4 січня медіа поширили інформацію, що прокурор звернувся до Печерського суду щодо повернення клопотання про арешт Петра Порошенка для доопрацювання. Зокрема, видання Depo.ua посилалося на дані Єдиного реєстру судових рішень, згідно з якими відповідне клопотання подав старший слідчий ДБР Максим Дзвоник. Згодом у Державному бюро розслідувань заперечили відкликання з Печерського суду клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петрові Порошенку.

У ДБР заявили 20 грудня, що п’ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

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Порошенко відповів, що зараз перебуває за кордоном і повернеться в Україну в першій половині січня. Він також відкинув звинувачення в «державній зраді», назвавши підозру його в цьому переходом «червоних ліній».

Офіс генерального прокурора 24 грудня погодив клопотання про арешт Порошенка.

На підозру, яку висунули попередньому президенту України, одразу ж відреагували західні дипломатичні представництва. Вони застерегли українську владу від політичних переслідувань опозиції.