Маркарова каже, що їй «поки» не довелося обговорювати справу щодо Порошенка з американською стороною

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що їй наразі не довелося обговорювати справу проти п’ятого президента, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка з американською стороною.

«Поки що ні… Я, крім офіційної позиції, яку ми бачили на сайті, нічого іншого не можу прокоментувати», – заявила Маркарова в інтерв’ю Радіо Свобода.

У ДБР заявили 20 грудня, що п’ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

Порошенко відповів, що зараз перебуває за кордоном і повернеться в Україну в першій половині січня. Він також відкинув звинувачення в «державній зраді», назвавши підозру його в цьому переходом «червоних ліній».

Офіс генерального прокурора 24 грудня погодив клопотання про арешт Порошенка.

На підозру, яку висунули попередньому президенту України, одразу ж відреагували західні дипломатичні представництва. Вони застерегли українську владу від політичних переслідувань опозиції.



«Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Петра Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не на політичних мотивах», – з такою офіційною заявою виступило посольство США в Україні.