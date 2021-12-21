Порошенко: повернуся в Україну «за своїм графіком»

Пʼятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що має намір повернутися в Україну в першій половині січня.

Він заявив про це у відеокоментарі, оприлюдненому 21 грудня на його сторінці у фейсбуці, через день після того, як Державне бюро розслідувань заявило про повідомлення Порошенкові підозри в державній зраді та сприянні терористичним організаціям.

«Мені передають «вітання» з Офісу президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, якби я залишився в Європі. Хочу наголосити, що я не надам їм такого подарунку і повернуся до України в першій половині січня, але за своїм графіком, а не за графіком потужного сценариста відосіків пана Зеленського», – сказав Порошенко.

За словами експрезидента, зараз він перебуває у Варшаві, де має зустрічі з польськими політиками, щоб «сформувати потужну коаліцію на підтримку України і протидії Росії», яка сконцентрувала близько ста тисяч військових на кордоні з Україною і може готувати вторгнення.

Порошенко також відкинув звинувачення в «державній зраді», назвавши підозру його в цьому переходом «червоних ліній».

Напередодні в ДБР заявили, що п’ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям.

За повідомленням, ДБР спільно зі Службою безпеки України розслідує справу про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.



«П’ятий Президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», – йдеться в повідомленні.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков в ефірі Радіо Свобода заявляв, що політик може повернутися в Україну у другій декаді січня.