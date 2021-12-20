Венедіктова пішла у незаплановану відпустку перед повідомленням про підозру Порошенку – адвокат

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова пішла в незаплановану відпустку, щоб не підписувати підозру пʼятому президентові України Петру Порошенку, заявив його адвокат Ілля Новіков на брифінгу в Києві 20 грудня.

«За нашою інформацією, генеральний прокурор Ірина Венедіктова екстрено пішла у непланову відпустку та передала свої обов’язки генерального прокурора України своєму заступникові – Симоненку. І саме він підписав цей документ. У нас є копія – це повідомлення про підозру за статтями про державну зраду і співпрацю з терористичними організаціями на адресу п’ятого президента України Петра Порошенка», – сказав адвокат.

Він твердить, що рішення Венедіктової не бути на робочому місці під час оголошення про підозру Порошенку свідчить про ставлення правоохоронних органів до цієї справи.

П’ятому президенту Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям, заявило Державне бюро розслідувань 20 грудня.

За повідомленням, ДБР спільно зі Службою безпеки України розслідує справу про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

«П’ятий Президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», – йдеться в повідомленні.