Підозра Порошенку: Захід «стежить», експерти бачать політичні мотиви, а експрезидент – «привіт» від Зеленського

Підозра Петру Порошенку в державній зраді та у сприянні тероризму, яку йому висунули під час його поїздки за кордон на новорічні свята, викликала суспільний резонанс. Її прокоментували західні дипломати та експерти: і ті, й інші застерігають від упередженості слідства і суду та від політичного переслідування експрезидента. Сам Порошенко вважає цю справу «вітанням» з Банкової та перетином «червоних ліній», а Зеленський анонсує «проплачені протести», які нібито готуються в інтересах його попередника. Радіо Свобода зібрало основні точки зору про те, що сталося.

Про те, що п'ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та у сприянні терористичним організаціям, у рамках справи про схему постачання вугілля з ОРДЛО за участі Віктора Медведчука,

Державне бюро розслідувань заявило 20 грудня. Це сталося через три дні після того, як Порошенко виїхав за кордон. Підозра, висунута Порошенку, набуває дедалі більшого розголосу: про неї вже висловилися західні посольства, свою оцінку їй дали експерти, а також самі Петро Порошенко, його наступник у президентському кріслі Володимир Зеленський та оточення кожного з них.

А партія «Європейська солідарність» у відповідь на підозру своєму лідеру звинуватила самого чинного главу держави Володимира Зеленського у завезенні вугілля з ОРДЛО «під виглядом російського на мільярди і мільярди доларів».

ЄС, Велика Британія та США «уважно стежать» за справою і застерігають від політичного переслідування Порошенка

На підозру, яку висунули попередньому президенту України, одразу ж відреагували західні дипломатичні представництва. Вони застерегли українську владу від політичних переслідувань опозиції.

США уважно стежать за справою проти Петра Порошенка

«Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Петра Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не на політичних мотивах», – з такою офіційною заявою виступило посольство США в Україні.

Того ж дня підозру Порошенку прокоментував Євросоюз.

«ЄС стежить за серйозними звинуваченнями, які висунули проти проти колишнього президента (України) Порошенка. Ключовими компонентами верховенства права є належна правова процедура, незалежність, неупередженість судової влади, справедливість і прозорість судового розгляду – заявило представництво Європейського союзу в Україні. – З огляду на це, ЄС буде стежити за подальшим розвитком подій».

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, зі свого боку, закликала правоохоронців та суд до неупередженості у справі Порошенка.

«Життєво важливо, щоб правоохоронні органи та судові органи розглянули цю справу, як і будь-яку іншу, незалежно, неупереджено та професійно, забезпечуючи справедливість та дотримання належної правової процедури», – написала вона у своєму твітері.

За її словами, вона уважно стежить за появою нових підозр проти Порошенка.

Оцінки експертів: «політичний тиск», підозра «написана лівою ногою», справа «набагато вагоміша, ніж по «вагнерівцях»

Низка українських експертів вбачають саме політичні мотиви в тому, що у справі про схему постачання вугілля з ОРДЛО, в якій звинувачують лідера «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, з'явився новий підозрюваний – Петро Порошенко.

Про це говорять навіть послідовні критики колишнього президента.

Серед них – засновник організації StateWatch Олександр Лємєнов.

Підозра написана «лівою ногою» і має на меті збити електоральну підтримку Порошенка, але не сильно

«Підозра написана «лівою ногою», як це типово буває. На сьогодні можемо сказати, що це суто політичний кейс, а не правовий. Впевнений, що Порошенко не понесе жодної відповідальності. Все це має на меті збити електоральну підтримку Порошенка, але не сильно, оскільки він є зручним опонентом для Зеленського у другому турі президентських виборів через два з половиною роки», – пояснив Олександр Лємєнов Радіо Свобода.

Експерт закликає оцінювати факт підозри Порошенку в більш широкому контексті. Він згадує про те, що нині триває конкурс на керівника ДБР (яке розслідує цю справу), і кандидатом від влади є саме нинішній заступник директора цього органу Олексій Сухачов, який опікується цим розслідуванням.

«Нині Сухачов виконав ту роль, яку йому виділили керівник ОП Андрій Єрмак, його заступник Олег Татаров та президент Володимир Зеленський... Підозра Порошенку є головною метою. Але певні «плюшки» під Новий рік отримає Сухачов, який виконав завдання».

Натомість голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко вважає появу підозри проти Порошенка цілком закономірною, оскільки їй передувала поява «плівок Медведчука» про закупівлю вугілля на окупованих територіях, де голос, схожий на Медведчука, згадує у контексті цієї схеми тодішнього президента Петра Порошенка.

Фесенко говорить не лише про інтерес Банкової, а й про високу важливість цієї справи для суспільства, яку треба розслідувати заради справедливості.

«Політтехнологічно це було в інтересах президентської команди. Але з точки зору суспільних інтересів цю справу обов’язково треба було розслідувати. Це було питання політичної, правової і моральної справедливості. То був період гарячої фази війни на Донбасі. І велику суму готівкою заплатили тим, хто вбивав українських бійців. І як на мій погляд, ця справа набагато більш вагома, ніж справа по «вагнерівцях», – підсумовує політолог.

Зеленський в умовах російської загрози «шукає відьом» замість того, щоб консолідувати націю, зауважує директор Інституту світової політики Євген Магда. І згадує кілька показових моментів, які характеризують це кримінальне провадження і клубок інтересів навколо нього.

Підозра не підписана генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою, яка вирушила в незаплановану відпустку.

«Така підозра вже викликає підозру, пробачте за каламбур», – іронізує Євген Магда.

Порошенко, ймовірно, перебував під стеженням до оголошення підозри. Про це свідчать такі факти, як спроба ДБР вручити йому повістку про виклик у день, коли він вирушав за кордон, а також оприлюднені подробиці його перельоту, зауважує політолог.

до оголошення підозри. Про це свідчать такі факти, як спроба ДБР вручити йому повістку про виклик у день, коли він вирушав за кордон, а також оприлюднені подробиці його перельоту, зауважує політолог. Повідомлення про підозру має цілу низку помилок , та ще й опис подій в ньому навіщось починається аж від заснування ООН. Цей документ потребує оцінки юристів, вважає Магда.

, та ще й опис подій в ньому навіщось починається аж від заснування ООН. Цей документ потребує оцінки юристів, вважає Магда. СБУ, розповідаючи про це провадження, наводить на одному слайді лише Порошенка і Медведчука, так, наче вони є єдиними фігурантами справи.

«Це очевидна маніпуляція, якою адвокати Порошенка точно скористаються», – зауважує експерт.

Справа проти одного з лідерів опозиції триває в умовах збільшення російської військової загрози, й те, що вона виглядає як політично мотивована, сприяє розколюванню суспільства, а також – викликає обурення західних партнерів України.

Політичний оглядач «Української правди» Роман Романюк в ефірі Радіо Свобода згадує також про те, що підозру Порошенкові підписав Олексій Симоненко – це саме той заступник генпрокурора, який рятував від кримінального переслідування заступника Єрмака Олега Татарова.

Коли треба підписувати якісь неоднозначні документи, то Венедіктова зникає

«В Ірини Валентинівни (Венедіктової) є така звичка: коли треба підписувати якісь неоднозначні документи, то вона зникає: їде у відрядження або у відпустку на день, ї хтось інший, виконувач обов'язків генпрокурора, виконує справу, яку вона робити б не хотіла, – пояснює Романюк. – І підозру підписав Олексій Симоненко. Як ви пам'ятаєте, справу Татарова забирали з НАБУ і передавали в СБУ, і це робив той самий Симоненко. Це один з тієї обойми, яку Зеленський в розмові з тодішнім президентом США Дональдом Трампом назвав «стовідсотково своїми людьми».

У цьому контексті Романюк згадує і дружні стосунки Татарова та Симоненка, який відвідував день народження заступника голови ОП і пішов звідти ледь не останнім, засвідчило розслідування «УП».

Позиція Порошенка: підозра – це «вітання» з Офісу президента і перехід «червоних ліній»

В партії «Європейська солідарність» стверджують, що Порошенко вирушив у «заздалегідь заплановане дипломатичне турне», що висунута йому підозра – «незаконна».

«Європейська солідарність» оприлюднила заяву лідерки парламентської фракції Ірини Геращенко, яка назвала дії ДБР «політично вмотивованим переслідуванням лідера опозиції».

Петро Порошенко у своєму дописі на фейсбуці назвав оголошення йому підозри «вітанням» з Офісу президента.

Він різко відреагував на те, що йому інкримінують державну зраду, порівнявши свої дії на посаді з діями Зеленського.

Хто є державний зрадник? Той, який разом з ЗСУ звільнив дві третини Донбасу? Чи той, хто через розведення військ віддав ворогу нашу землю?

«Хто є державний зрадник? Той, який разом з українськими Збройними Силами в 2014 році звільнив дві третини окупованого Донбасу? Чи той, хто через підписання розведення військ віддав ворогу нашу землю? Той, хто надав наказ і санкціонував десятки операцій, які ліквідували окупантів? Чи той, хто зливає Лукашенку і Путіну спецоперацію української розвідки?» – обурився Порошенко.

Він назвав пред'явлення йому підозри у державній зраді переходом «червоних ліній».

«Це вже не жарти. Жарти закінчилися! І за це доведеться відповідати. Але потім, бо зараз хтось має бути розумнішим», – сказав Порошенко, згадуючи про ризик масштабного російського вторгнення.

Раніше адвокат Порошенка Ілля Новіков говорив, що у справі про постачання вугілля з ОРДЛО крім Віктора Медведчука та Володимира Демчишина (тодішнього міністра енергетики) фігурувала «невстановлена особа зі складу вищого керівництва України», і захист експрезидента був впевнений, що мається на увазі саме Порошенко.

Така постановка питання може відволікти увагу суспільства від усього, що відбувається довкола Зеленського

«Ми абсолютно впевнені, що все це координується не з Офісу Генпрокурора, а з офісу Зеленського. В його розумінні така постановка питання особливо під Новий рік може відволікти увагу суспільства від усього, що відбувається довкола нього і в його оточенні», – вважає Новіков.

Новіков в ефірі Радіо Свобода назвав орієнтовні терміни повернення політика в Україну. За його словами, це може статися у другій декаді січня. Оскільки

Позиція Зеленського: фінансові групи «звозять людей» на протести, але у справі має розбиратися суд

Президент України Володимир Зеленський вважає, що висунення підозри його політичному опоненту, пʼятому президентові України Петру Порошенку не призведе до акцій протесту. Про це Зеленський заявив 21 грудня на полях конференції послів України в державній резиденції «Синьогора» в селі Гута Івано-Франківської області, повідомляє агенція «Інтерфакс-Україна».

«На ситуацію всередині країни, як правило, впливають фінансові групи. Він є однією з цих фінансових груп, ми розуміємо, вони звозять людей, ми це бачимо – це ж відкрита інформація, це не брехня – звозять людей з різних областей... У непростий час люди хочуть заробити копійку – хтось так приходить, хтось із власної волі це робить… Тому якщо хитати – їх там, цих груп три-чотири, їх не так багато – зараз вони такі гроші, як раніше, не заробляють, і я не сказав би, що вони такі альтруїсти, і тому ми бачимо, що стільки фінансів вони не виділяють, як це було – це те, що я бачу», – сказав Зеленський.

Нехай розбирається суд, правоохоронні органи

«Якщо це ті питання, повʼязані з конкретикою з вугіллям, торгівля із сепаратистами, то нехай розбирається суд, правоохоронні органи», – додав президент.

Зі свого боку, депутат монобільшості та представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський запевнив, що слідство має переконливі докази причетності Порошенка до вугільної справи, інакше би підозру експрезидентові не висували.

«Це підтверджено не лише плівками, а й фактичними даними. Які кожен у 2014-15 роках міг спостерігати у реальному житті», – згадує Веніславський про постачання вугілля через лінію фронту.

Що далі?

Як розвиватимуться події після того, як попередньому президенту України спробували висунули підозру? Експерти говорять про кілька речей, які можуть невдовзі статися:

Порошенкові оберуть запобіжний захід. Вкрай малоймовірно, що це буде взяття під варту, максимальний запобіжний захід – домашній арешт, прогнозує Володимир Фесенко.

Євген Магда припускає, що в Порошенка можуть забрати закордонні паспорти, а до домашнього арешту може й не дійти.

Банкова спробує використати «справу Порошенка» у власних політичних цілях та ослабити його рейтинг, намагаючись пов'язати його ім'я з Медведчуком. Але це може мати зовсім інший ефект.

«Тих, кого переслідує влада, в Україні люблять набагато більше, ніж тих, кого вона не переслідує. Дивно, чому співробітник ОП Олег Татаров, який був функціонером режиму Януковича, не розповів Зеленському, до чого призводить переслідування найрейтинговішого лідера опозиції», – зауважує Євген Магда.

«Це велика політична гра, від якої ніхто не опиниться за гратами. Лише перша судова інстанція може тривати півтора-два роки, – припускає Олександр Лємєнов. – Але це зіграє в обидва боки: зменшить консолідацію певних сил навколо експрезидента, але ядерні прихильники Порошенка лише згуртуються навколо нього».

Порошенко спробує використати своє перебування за кордоном з максимальним ефектом , припускає Євген Магда. Він намагатиметься побачитися з якомога більшою кількістю західних політиків, і повернутися до України в найменш зручний для Зеленського час і спосіб, щоб «максимально ускладнити життя правоохоронній команді Зеленського», причому вже тоді, коли «мине новорічний ажіотаж і основні ток-шоу повернуться з канікул», вважає політолог.

, припускає Євген Магда. Він намагатиметься побачитися з якомога більшою кількістю західних політиків, і повернутися до України в найменш зручний для Зеленського час і спосіб, щоб «максимально ускладнити життя правоохоронній команді Зеленського», причому вже тоді, коли «мине новорічний ажіотаж і основні ток-шоу повернуться з канікул», вважає політолог. Кульмінації кримінального провадження варто очікувати до президентських виборів, вважають майже всі експерти, з якими спілкувалося Радіо Свобода.

«Мета, мабуть, не в тому, щоб запроторити Петра Порошенка за грати, а в тому щоб дискредитувати його через справу про державну зраду, в якій він буде фігурувати спільно з Медведчуком – стверджує Володимир Фесенко – І кульмінацію цього процесу з політтехнологічної точки зору краще планувати ближче до президентських виборів», припускає він.

Постачання вугілля з ОРДЛО та інші справи проти Порошенка: що треба знати

8 жовтня голова СБУ Іван Баканов заявив, що у спецслужбі перевіряють версію про причетність п’ятого президента Петра Порошенка до справи, порушеної проти депутата Верховної Ради від ОПЗЖ Віктора Медведчука щодо участі у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованій частині Донбасу. П’ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям, заявило Державне бюро розслідувань 20 грудня.

За повідомленням, ДБР спільно зі Службою безпеки України розслідує справу про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

«П’ятий Президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», – йдеться в повідомленні.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомляла, що 17 справ, фігурантом яких є Порошенко, прокуратура відкрила за її попередника Руслана Рябошапки і ще чотири – відкрила вона сама. Ці провадження розпочинали як за заявами певних осіб, так і за рішенням суду.

Підозра у «вугільній справі» – друга, висунута Порошенкові. Перша стосувалася призначення першим заступником Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.