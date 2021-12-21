Зеленський: підозра Порошенку не спричинить протестів в Україні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що висунення підозри його політичному опоненту, пʼятому президентові України Петру Порошенку не призведе до акцій протесту. Про це Зеленський заявив 21 грудня на полях конференції послів України в державній резиденції «Синьогора» в селі Гута Івано-Франківської області, повідомляє агенція «Інтерфакс-Україна».

«На ситуацію всередині країни, як правило, впливають фінансові групи. Він є однією з цих фінансових груп, ми розуміємо, вони звозять людей, ми це бачимо – це ж відкрита інформація, це не брехня – звозять людей з різних областей... У непростий час люди хочуть заробити копійку – хтось так приходить, хтось із власної волі це робить… Тому якщо хитати – їх там, цих груп три-чотири, їх не так багато – зараз вони такі гроші, як раніше, не заробляють, і я не сказав би, що вони такі альтруїсти, і тому ми бачимо, що стільки фінансів вони не виділяють, як це було – це те, що я бачу», – сказав Зеленський.

«Якщо це ті питання, повʼязані з конкретикою з вугіллям, торгівля із сепаратистами, то нехай розбирається суд, правоохоронні органи», – додав президент.

У Державному бюро розслідувань 20 грудня заявили, що п’ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям.

За повідомленням, ДБР спільно зі Службою безпеки України розслідує справу про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.



«П’ятий президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», – йдеться в повідомленні.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков в ефірі Радіо Свобода заявляв, що політик може повернутися в Україну у другій декаді січня.