ОГП погодив клопотання про арешт Порошенка – ЗМІ

Офіс генерального прокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту та лідеру партії «Євросолідарності Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю застави в 1 млрд грн, повідомляє агенція «Укрінформ» із посиланням на відомство.

За цією інформацією, в Печерському районному суді Києва відбулося закрите засідання, під час якого суддя розглянув і погодив клопотання прокуратури про дозвіл затримати Порошенка, щоб доправити до суду для обрання запобіжного заходу.

Видання «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах також підтверджує цю інформацію. Спікер суду відмовився коментувати такі дані, не підтвердив та не спростував проведення судового засідання, сказавши, що такі засідання є таємними і проходять у закритому режимі.

Адвокати п’ятого президента Ігор Головань та Ілля Новіков заявили, що не знають про таке клопотання Офісу генпрокурора, але не виключають, що інформація може бути правдивою. «Ми орієнтуємося на інформацію ЗМІ, зокрема російських, які підхопили повідомлення про те, начебто таке рішення вже ухвалено. Ми цього не знаємо достовірно. Ми знаємо тільки те, що таке рішення не відбувалося в присутності адвокатів Порошенка», — сказав Новіков.

У ДБР заявили 20 грудня, що п’ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

Зараз Порошенко перебуває за кордоном. Адвокат Порошенка Ілля Новіков в ефірі Радіо Свобода заявляв, що політик може повернутися в Україну у другій декаді січня.