Верховний суд викликає Зеленського на засідання за позовом Порошенка – адвокат

Президента Володимира Зеленського викликають на судове засідання за позовом лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка – повістку оприлюднив адвокат п’ятого президента Ігор Головань.

Згідно з оприлюдненим документом, Зеленського викликають на засідання о 15:00 28 лютого, на розгляд адміністративної справи Порошенка «про визнання бездіяльності протиправною і зобов’язання вчинити певні дії».

На сайті Верховного суду є дані про таке засідання, де позивачем ваказаний Петро Порошенко, а відповідачем – Володимир Зеленський.

«Справа призначена до розгляду, і зазвичай процедура передбачає виклик сторін у справі, тому нічого тут немає дивного в цій інформації… Коли призначають справу до розгляду, то викликають сторін у справі і третіх осіб, якщо вони є. Форма виклику – це повістка. Якщо відповідач – президент України, то, очевидно, він також отримав (повістку – ред.)», – повідомили Радіо Свобода у пресслужбі Верховного суду.

27 жовтня Велика палата Верховного суду зобов’язала розглянути позовну заяву Порошенка до Зеленського щодо «плівок Бігуса». Колишній президент вимагає від чинного голови держави і журналіста Дениса Бігуса опублікувати записи у первісному вигляді.

У Порошенка вважають, що оригінали цих записів становлять суспільний інтерес.

Провадження за позовом до розслідувального проєкту Bihus.Info.у вересні відкрив Окружний адміністративний суд Києва.

17 травня Bihus.Info повідомив, що народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук негласно вів переговори з підконтрольними Росії бойовиками після початку бойових дій 2014 року.

Голова проєкту Денис Бігус стверджує, що його редакція отримала записи розмов Медведчука з 2014 по 2017 роки. Згідно з ними, він вів переговори із заступником голови уряду Росії Дмитром Козаком, помічником президента Росії Владиславом Сурковим, російським міністром енергетики Олександром Новаком та іншими російськими політиками та високопосадовцями енергетичного сектору.

Крім того, як стверджують журналісти, на записах присутні розмови політика з ватажками незаконних збройних угруповань: Олександра Бородая, Олексія Карякіна, Владлена Заруби. Голос, який автори розслідування ідентифікували як такий, що належить Медведчуку, стверджує, що його на участь у перемовах уповноважили і тодішній президент України Петро Порошенко, і президент Росії Володимир Путін.

Як зазначають у Bihus.Info, на момент початку переговорів Медведчук не мав жодного офіційного статусу представника України і виконував цю роль негласно.

За словами самого Медведчука, публікація записів є «чистою провокацією фабрики фейків».

У партії «Європейська солідарність», яку очолює Петро Порошенко, зазначали у відповідь на закиди у співпраці з проросійським політиком, що п’ятий президент України використовував статус Медведчука як неформального представника російського лідера Володимира Путіна із питань звільнення заручників.

У червні 2021 року сам Порошенко розкритикував останню частину розслідування проєкту Bihus.Info про участь політика Віктора Медведчука в процесі звільнення полонених. «Абсолютне скотство – використовувати питання заручників, полонених у політичній боротьбі. Але я готовий і до цього», – заявив Порошенко.

Політик підтвердив слова журналіста Дениса Бігуса про те, що до залучення Медведчука в процес, протягом перших місяців російсько-української війни Києву вдалося звільнити близько 1 500 заручників із полону незаконних збройних угруповань. За його словами, на першому етапі цим займалася Служба безпеки України, але потім обміни заборонила російська армія.

У ДБР заявили 20 грудня, що п’ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

Порошенко відповів, що зараз перебуває за кордоном і повернеться в Україну в першій половині січня. Він також відкинув звинувачення в «державній зраді», назвавши підозру його в цьому переходом «червоних ліній».