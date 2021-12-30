РНБО може визначити перших олігархів у травні 2022 року – Данілов

Рада національної безпеки й оборони може визначити список олігархів під час засідання, яке відбудеться 20–25 травня 2022 року, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Маємо розуміння, що до кінця травня він (закон про олігархів – ред.) уже має почати працювати. І якщо далі буде продовжуватись вся ця процедурна ситуація, 20-25 травня ми можемо мати на засіданні РНБО перших олігархів, які будуть визначені рішенням РНБО, згідно з нашим законодавством», – сказав Данілов 30 грудня після засідання Ради нацбезпеки й оборони.

23 вересня парламент ухвалив у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» (№5599). Ним, серед іншого, передбачено створення реєстру олігархів.

Рішення про визнання особи такою, яка має значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархом), ухвалює РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.