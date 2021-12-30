Данілов розповів, за яких умов можуть розглянути санкції проти Порошенка

Рада національної безпеки й оборони може розглянути питання про застосування санкцій проти п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка в разі, якщо відповідний документ буде внесений на її розгляд, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Ми працюємо тільки з документами. Якщо відповідний документ буде направлено в апарат РНБО інституціями, які мають на це право, а їх п’ять, обов’язково ці питання розглянемо і винесемо їх на засідання РНБО, бо ми по-іншому працювати не можемо», – сказав Данілов 30 грудня за підсумками засідання РНБО.

За його словами, рішення залежатиме від членів РНБО. «Щоб рішення було ухвалене, треба дві третіх голосів. Якщо такі документи з’являться, я думаю, що голосів буде більше, ніж достатньо», – заявив секретар РНБО.

У ДБР заявили 20 грудня, що п’ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

Порошенко відповів, що зараз перебуває за кордоном і повернеться в Україну в першій половині січня. Він також відкинув звинувачення в «державній зраді», назвавши підозру його в цьому переходом «червоних ліній».

Офіс генерального прокурора 24 грудня погодив клопотання про арешт Порошенка.