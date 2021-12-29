У «Європейській солідарності» заявили про обшуки в кількох представників партії

У помешканнях кількох представників «Європейської солідарності» пройшли обшуки, заявила пресслужба партії з посиланням на одного з її представників, колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова.

За словами Турчинова, вранці 29 грудня обшуки «силовиків» пройшли в першого помічника Петра Порошенка, дипломата Юрія Оніщенка, народного депутата 8-го скликання Сергія Березенка та «інших представників ЄС».

«Вони шукали документи, пов’язані з вугіллям 2014 року. Безумовно, вони нічого не знайшли і не могли знайти. Але мета таких обшуків – це не збирання якоїсь доказової бази. Мета цих обшуків – демонстративний терор, залякування та демонстративне приниження. Уявіть собі – у родин маленькі діти. О 7-й годині ранку вриваються у вашу оселю люди, які самі не знають, що хочуть знайти», – йдеться в заяві Турчинова.

Також співголова парламентської фракції Ірина Геращенко стверджує про випадки «тиску на партійців та членів їхніх родин» в регіонах:

«Зокрема, мамі Софії Федини, депутатки Верховної Ради з нашої фракції, яку, до речі, Зеленський смертельно боїться, дзвонили невідомі доброзичливці з вимогою, щоб Софія не брала участі в пікетах біля Гути. Ми знаємо, що є негласні сигнали, спілкування з усіма львівськими нашими колегами, які посміли заявити свій спротив політичним репресіям проти Петра Порошенка».

У «ЄС» не уточнили, які саме відомства проводили обшуки. Державне бюро розслідувань, Національна поліція та Служба безпеки України не заявляли про проведення слідчих дій у представників політичної партії.

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У ДБР заявили 20 грудня, що п’ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

Зараз Порошенко перебуває за кордоном. Адвокат Порошенка Ілля Новіков в ефірі Радіо Свобода заявляв, що політик може повернутися в Україну у другій декаді січня. Офіс генерального прокурора 24 грудня погодив клопотання про арешт Порошенка.