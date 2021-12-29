Зеленський та «Слуга народу» залишаються лідерами електоральних симпатій українців – опитування

Партія «Слуга народу» залишається лідером електоральних симпатій в Україні, однак її перевага над іншими політичними силами незначна. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

За даними соціологів, на парламентських виборах за партію «Слуга народу» готові проголосувати 20,5% українців, які прийдуть на дільниці та визначилися зі своїм рішенням.

На другому місці з 17% підтримки – «Європейська солідарність». Третє місце за електоральними симпатіями ділять одразу три партії – «Батьківщина» (10,5%), імовірна партія ексголови Верховної Ради Дмитра Разумкова «Розумна політика» (10,5%) і «Опозиційна платформа» За життя» (10%).

Пройти до парламенту мають шанси також «Сила і честь» (майже 7%) і проєкт «Наші» (трохи більше ніж 5%).

Володимир Зеленський, за даними опитування, очолює президентський рейтинг. За нього готові віддати свої голоси у першому турі виборів трохи більше 24% опитаних серед тих, хто визначився і готовий прийти на дільниці. На другому місці Петро Порошенко – за нього готові проголосувати понад 16% опитаних.

Усього в ході дослідження було опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.