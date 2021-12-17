Арахамія назвав «головний провал» Верховної Ради в 2021-му

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав, на його думку, найбільшу невдачу Верховної Ради у році, що минає.

Спілкуючись із журналістами в кулуарах парламенту в останній сесійний день року, він згадав про реформу пенсійної системи, яка не встигла пройти розгляд у залі.

«Ми не встигаємо в цьому році проголосувати про накопичувальну пенсію. Мені здається, що це головний провал, тому що це стосується кожного з вас. Це не пенсіонерів стосується, бо ті, хто вже на пенсії, фактично нічого від цього не виграють. А от люди, які працюють зараз, мають отримати в майбутньому нормальну пенсію. Як ця система працює: у вас є мінімальна пенсія, яку забезпечує держава, а потім є накопичувальний рахунок, на який вам держава скидає частину податків, а ви можете додавати від себе», – розповів Арахамія.

За словами народного депутата, така система дозволила б працівникам керувати обсягами своїх майбутніх пенсійних накопичень. Він також вказав на те, що із неофіційним працевлаштуванням вона не працюватиме:

«Якщо у вас зарплата тіньова, тоді, звичайно, це працювати не буде. Тоді більше людей будуть вимагати, щоб їх офіційно оформлювали. Тому що, якщо ви будете бачити, що у вас пенсійний рахунок порожній, тоді ви будете розуміти, що отримаєте мінімальну пенсію, яка буде не така, яку ви бажаєте».

Як додав Арахамія, у перші роки дій накопичувальної системи буде передбачене інвестування таких заощаджень у облігації внутрішньої державної позики, щоб компенсувати інфляції.

«Це насправді дуже система і крута реформа, про яку ми не маємо часу нормально поговорити і зробити нормальну дискусію щодо цього приводу. Мені дуже соромно насправді, що ми в цьому році не змогли хоча б почати цей процес. Там комплекс із шести законів, треба це зробити. Будемо займатися цим у січні», – припустив він.

Іншою хибою в роботі Ради голова монобільшості назвав те, що депутати не встигли розглянути законопроєкт про «економічний паспорт українця». Він анонсував його розгляд у січні. Також, за його словами, в лютому наступного року влада винесе на суспільне обговорення «велику податкову реформу», яку почне розглядати в березні.

Один із законопроєктів про накопичувальну пенсійну систему, ініційований представниками «Слуги народу», а також два альтернативних були в порядку денному засідання 17 грудня, проте парламентарі не встигли його розглянути.