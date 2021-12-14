Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування резидентів «Дія Сіті»

Верховна Рада 14 грудня ухвалила законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу «щодо стимулювання розвитку цифрової економіки», який передбачає оподаткування компаній-резидентів «Дія Сіті».

За документ проголосували 285 народних депутатів, проти двоє, утрималися 67, 19 не голосували. Представники фракцій і депутатських груп проголосували так:

«Слуга народу» – 222 за, один проти

«Опозиційна платформа – За життя» – один за, один проти, 18 утрималися

«Європейська солідарність» – 26 утрималися

«Батьківщина» – 15 утрималися

«За майбутнє» – 15 за

«Голос» – 15 за, двоє утрималися

«Довіра» – 19 за

Позафракційні – 13 за, шестеро утрималися

Законопроєкт ініціювала група народних депутатів, переважно від «Слуги народу». Згідно з їхньою пояснювальною запискою, він спрямований на «на надання податкових стимулів ІТ-індустрії».

Він передбачає запровадження низки заходів, у тому числі спеціального режиму оподаткування ІТ-компаній – резидентів проєкту «Дія Сіті», які відповідатимуть прописаним у ньому вимогам.

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«Спеціальний режим оподаткування резидентів Дія Сіті передбачає можливість переходу ними на оподаткування податком на прибуток підприємств за особливими умовами, що передбачають ставку податку у розмірі 9% та оподаткування лише низки операцій», – йдеться в записці.

Закон також передбачає спеціальний режим оподаткування доходів фахівців резидентів «Дії Сіті», що працюють за гіг-контрактами.

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Як очікують автори законопроєкту, впровадження передбачених заходів протягом 2021-2022 років дозволить сторити близько 80 тисяч новиз робочих місць. До 2025 року очікується «зростання ринку креативної індустрії до 11,8 мільярда доларів США».

Верховна Рада ухвалила документ у першому читанні 2 червня.