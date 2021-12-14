Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування резидентів «Дія Сіті»

Верховна Рада 14 грудня ухвалила законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу «щодо стимулювання розвитку цифрової економіки», який передбачає оподаткування компаній-резидентів «Дія Сіті».
За документ проголосували 285 народних депутатів, проти двоє, утрималися 67, 19 не голосували. Представники фракцій і депутатських груп проголосували так:
- «Слуга народу» – 222 за, один проти
- «Опозиційна платформа – За життя» – один за, один проти, 18 утрималися
- «Європейська солідарність» – 26 утрималися
- «Батьківщина» – 15 утрималися
- «За майбутнє» – 15 за
- «Голос» – 15 за, двоє утрималися
- «Довіра» – 19 за
- Позафракційні – 13 за, шестеро утрималися
Законопроєкт ініціювала група народних депутатів, переважно від «Слуги народу». Згідно з їхньою пояснювальною запискою, він спрямований на «на надання податкових стимулів ІТ-індустрії».
Він передбачає запровадження низки заходів, у тому числі спеціального режиму оподаткування ІТ-компаній – резидентів проєкту «Дія Сіті», які відповідатимуть прописаним у ньому вимогам.
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«Спеціальний режим оподаткування резидентів Дія Сіті передбачає можливість переходу ними на оподаткування податком на прибуток підприємств за особливими умовами, що передбачають ставку податку у розмірі 9% та оподаткування лише низки операцій», – йдеться в записці.
Закон також передбачає спеціальний режим оподаткування доходів фахівців резидентів «Дії Сіті», що працюють за гіг-контрактами.
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Як очікують автори законопроєкту, впровадження передбачених заходів протягом 2021-2022 років дозволить сторити близько 80 тисяч новиз робочих місць. До 2025 року очікується «зростання ринку креативної індустрії до 11,8 мільярда доларів США».
Верховна Рада ухвалила документ у першому читанні 2 червня.
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