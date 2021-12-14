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Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування резидентів «Дія Сіті»

За документ проголосували 285 народних депутатів, проти двоє, утрималися 67, 19 не голосували

Верховна Рада 14 грудня ухвалила законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу «щодо стимулювання розвитку цифрової економіки», який передбачає оподаткування компаній-резидентів «Дія Сіті».

За документ проголосували 285 народних депутатів, проти двоє, утрималися 67, 19 не голосували. Представники фракцій і депутатських груп проголосували так:

  • «Слуга народу» – 222 за, один проти
  • «Опозиційна платформа – За життя» – один за, один проти, 18 утрималися
  • «Європейська солідарність» – 26 утрималися
  • «Батьківщина» – 15 утрималися
  • «За майбутнє» – 15 за
  • «Голос» – 15 за, двоє утрималися
  • «Довіра» – 19 за
  • Позафракційні – 13 за, шестеро утрималися

Законопроєкт ініціювала група народних депутатів, переважно від «Слуги народу». Згідно з їхньою пояснювальною запискою, він спрямований на «на надання податкових стимулів ІТ-індустрії».

Він передбачає запровадження низки заходів, у тому числі спеціального режиму оподаткування ІТ-компаній – резидентів проєкту «Дія Сіті», які відповідатимуть прописаним у ньому вимогам.

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«Спеціальний режим оподаткування резидентів Дія Сіті передбачає можливість переходу ними на оподаткування податком на прибуток підприємств за особливими умовами, що передбачають ставку податку у розмірі 9% та оподаткування лише низки операцій», – йдеться в записці.

Закон також передбачає спеціальний режим оподаткування доходів фахівців резидентів «Дії Сіті», що працюють за гіг-контрактами.

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Як очікують автори законопроєкту, впровадження передбачених заходів протягом 2021-2022 років дозволить сторити близько 80 тисяч новиз робочих місць. До 2025 року очікується «зростання ринку креативної індустрії до 11,8 мільярда доларів США».

Верховна Рада ухвалила документ у першому читанні 2 червня.

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