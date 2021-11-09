До кінця тижня у 20 областях відкриють понад 100 пунктів допомоги «Дії» – Мінцифри

Цього тижня відкриються низка офлайн-пунктів «Дії» в регіонах, де служба підтримки допомагатиме українцям із генеруванням COVID-сертифікатів – вони працюватимуть у наймасовіших пунктах вакцинації, повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ми запустили п’ять пунктів у Києві в пунктах вакцинації минулого тижня. Серед яких залізничний вокзал і аеропорт. Ми побачили, що дуже багато людей підходять та питають, як скористуватися не тільки сертифікатами, а ще й тією чи іншою послугою. Ми розуміємо зараз, що потрібно допомагати людям по всій країні. Тому другий тиждень майже щодня їжджу у центри масової вакцинації, спілкуюсь з людьми, медичними працівниками», – сказав Федоров.

Міністр каже, що до кінця цього тижня у 20 областях України відкриються понад 100 пунктів допомоги.

За словами Федорова, до пунктів допомоги щодня звертаються близько 500 людей. Частина звернень – від людей старшого віку, які потребують додаткової консультації. Також достатньо молоді, яка хоче бути впевнена в тому, що сертифікат згенерується та з ним можна буде подорожувати.

В офлайн-пунктах можна проконсультуватися з таких питань:

дізнатися про види СOVID-сертифікатів та шляхи їх отримання;

подати заявку на отримання СOVID-сертифіката на порталі та в застосунку «Дія»;

які дані перевірити, щоб сертифікат згенерувався, якщо проблема виникла в лікаря (сімейного або того, який проводив щеплення);

визначити помилку генерування сертифіката;

що робити, щоб продовжити термін дії сертифіката з 6 місяців до 365 днів.

У Києві зараз працюють 5 пунктів допомоги «Дії» на Центральному залізничному вокзалі, у ТЦ River Mall, в МВЦ та в аеропортах «Київ» і «Бориспіль».

На сьогодні в «Дії» згенеровано понад 8 мільйонів СOVID-сертифікатів.