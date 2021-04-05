Мінцифри презентувало правовий режим «Дія City», який передбачає знижені податки для айтішників

Міністерство з питань цифрової трансформації презентувало правовий режим «Дія City», який передбачає знижені податки для представників IT-галузі.

Податок на доходи фізичних осіб становитиме 5% замість 18%, військовий збір – 1,5%, єдиний соціальний внесок – 22% від мінімальної заробітної плати, податок на виведений капітал – 9% замість податку на прибуток, який становить 18%.

«Одна з основних цілей Мінцифри — збільшити частку українського ІТ-сектору до 10% ВВП (зараз частка становить близько 3,7-4,2%). Зокрема, «Дія City» забезпечить зростання ІТ-сектору в Україні до 40-50% на рік за рахунок запровадження додаткових стимулів. На сьогодні ця цифра становить 20-30% щороку. Крім того, завдяки «Дія City» доходи IT-галузі в Україні за 5 років можуть значно збільшитися — з 6 млрд доларів до 16,5 млрд доларів», – заявили в уряді.

Водночас компанії за бажанням зможуть не брати участь у «Дія City» і продовжити працювати за звичайними умовами.