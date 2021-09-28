Уряд планує продовжувати підвищення пенсій у 2022-му – Лазебна

Кабінет міністрів планує підвищення пенсій на 2022 рік, заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна 28 вересня, передає пресслужба уряду.

За повідомленням, наступного року пенсійні виплати для людей старше 70 років при страховому стажі 35 і 30 років для чоловіків і жінок відповідно будуть не меншими за 3 тисячі гривень.

«З 1 березня пройде індексація пенсій. І я сподіваюсь, що у 2022 році вона відбудеться для всіх без виключення пенсіонерів за однаковими правилами. По-друге, реалізація президентської програми вікових доплат до пенсій, якою ми послідовно охоплюємо людей від 70 років, дає нам змогу вийти на нову мінімальну пенсійну гарантію», – заявила Лазебна.

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Поміж інших заходів, міністерка назвала необхідним запровадження обов’язкових пенсійних накопичень і забезпечення для людей старшого віку «доступність необхідних соціальних послуг гарантованого обсягу та якості».

Крім того, наразі, за заявою уряду, готується законопроєкт про реформу системи державних гарантій підтримки доходів непрацездатних осіб.

За офіційними даними, в Україні налічується 11 мільйонів пенсіонерів, це 27% від загальної кількості населення. З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок в Україні становить 60 років. Це передбачає пенсійна реформа, ухвалена попередньою владою ще у 2011 році.