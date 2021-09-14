Кабмін планує продовжити політику підвищення мінімальної зарплати – Шмигаль

Мінімальна заробітна плата в Україні зросте на 500 гривень до кінця року, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 14 вересня.

Він додав, що підвищення мінімальної заробітної плати впливає переважно на бюджетну сферу.

«Але це також створює додаткове навантаження на бізнес, який прозоро виплачує зарплати. Тож важливо вибрати вдалий момент для збільшення мінімальної зарплати, щоб воно дало результат», – сказав він.

За твердженням Шмигаля, наразі внаслідок цієї політики ростуть доходи державного бюджету.

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«Деякі підприємства почали сплачувати податок на прибуток на 70% більше, фактично при тому самому рівні доходів. Це означає, що вони виходять працювати в прозору площину», – додав голова уряду.

За словами прем’єр-міністра, підвищення мінімальної заробітної плати передбачене також наступного року.

При цьому Кабінет міністрів «спільно з профільними комітетами Верховної Ради зараз шукає оптимальний варіант для реформування в Україні прожиткового мінімуму й збільшення мінімальної заробітної плати», додають у пресслужбі уряду.