«Укрзалізниця» оголосила конкурс на посаду голови правління компанії

Національна компанія «Укрзалізниця» оголосила про конкурс на відбір постійного голови правління. Про це йдеться в повідомленні компанії 13 вересня.

Згідно з заявою, обов’язки директора передбачатимуть стратегічне та щоденне управління компанією, відносини з урядом, а також, поміж іншого, «ефективну боротьбу з корупцією в товаристві».

Кандидати повинні мати, зокрема, щонайменше п’ять років досвіду в управлінні великими компаніями, успішний досвід в області організаційних змін і «бездоганну ділову репутацію». Він також має володіти «українською/російською та англійською мовами».

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«Претендент не має бути та не був протягом попередніх п’яти років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції), а також не мав значних ділових стосунків із такою особою», – йдеться в описі вакансії.

За повідомленням, у відборі кандидатів на посаду голови правління «Укрзалізниці» допомагатиме компанія Amrop.

Кабінет міністрів 10 вересня схвалив створення антикризового штабу, задачею якого є відновлення сталого функціонування «Укрзалізниці».