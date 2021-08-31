На перевезення студентів у поїздах зі знижкою 50% торік було витрачено 114 млн грн – «Укрзалізниця»

У 2020 році «Укрзалізниця» перевезла у поїздах студентів на 114 мільйонів гривень, з яких компенсовано 15,8%, повідомила пресслужба перевізника.

Із початком навчального року УЗ зауважує, що студенти і надалі можуть користуватися поїздами зі знижкою на проїзд 50%.

«Компенсацію витрат «Укрзалізниці» на пільгові перевезення студентів, відповідно до законодавства, має здійснювати Міністерство освіти і науки України. Водночас компанія щорічно недоотримує від міністерства значні суми за ці послуги, тож фактично надає їх за власний кошт», – йдеться в повідомленні.

Радіо Свобода готує запит у Міністерство освіти і науки України, щоб довідатися, яку суму було компенсовано за пільгові перевезення торік.

Можливість придбати квитки на поїзди зі знижкою 50% в Україні мають учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студенти (курсанти невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти. Пільгові квитки для цих категорій пасажирів доступні впродовж усього навчального року.

Подорожувати зі знижкою вони можуть у плацкартних вагонах, вагонах 2-го та 3-го класів усіх категорій поїздів та всіх вагонах регіональних поїздів у внутрішньому сполученні. Половину вартості квитка ці пільгові категорії пасажирів сплачують і в приміському сполученні.