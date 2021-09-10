Кабмін створив антикризовий штаб для відновлення сталої роботи «Укрзалізниці»

Кабінет міністрів схвалив створення антикризового штабу, задачею якого є відновлення сталого функціонування «Укрзалізниці». Про це державна транспортна компанія повідомила 9 вересня.

За повідомленням, таке рішення уряд ухвалив 8 вересня. Штаб очолив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Перше засідання штабу відбудеться в четвер, 16 вересня, і буде присвячене ситуації із закупівлями критично важливих матеріалів, які необхідні для стабільного функціонування галузі та проведення ремонтів», – йдеться в повідомленні перевізника.

За наведеним твердженням Кубракова, рівень забезпечення закупівель за критичними позиціями цього року становить 20%, річний план закупівель виконаний на 34%.

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До штабу увійшли заступник міністра Василь Шкураков, виконувач обов’язків голови правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» Олександр Камишін, заступниця міністра економіки України Крістіна Голубицька, заступник міністра фінансів України Олександр Кава, а також представники правоохоронних органів, Антимонопольного комітету України, бізнес організацій.

В «Укрзалізниці» нагадують, що антикризовий штаб створили на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони. Серед його завдань: узгодження дій органів державної влади та установ для відновлення стабільного фінансового стану перевізника, зниження корупційних ризиків, підготовка пропозицій щодо заходів, пов’язаних із врегулюванням проблем залізничного транспорту та контроль за їх упровадженням.

Олександр Кубраков анонсував створення штабу на виконання рішення РНБО в серпні.