НБУ посилив гривню ще на 5 копійок щодо долара США

Національний банк України встановив на 15 вересня курс 26 гривень 64 копійки за долар, це на 5 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

За даними Finance.ua, торги на міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 26 гривень 66–68 копійок за долар, це не відрізняється від показників завершення сесії 13 вересня.

«Основне питання для всіх учасників ринку залишається тим самим – коли закінчиться період зміцнення гривні і чи розпочнеться осінній поступовий розворот курсу в бік зростання котирувань», – писали на початку торгів 14 вересня фахівці сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався до вересня, коли Україна проходить період значних зовнішніх боргових виплат.