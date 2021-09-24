Світовий банк підтримує обов’язкові пенсійні накопичення з 2023-го – Мінсоцполітики

Світовий банк підтримує запровадження обов’язкових пенсійних накопичень з 2023 року. Про це заявило Міністерство соціальної політики за підсумками зустрічі очільниці відомства Марини Лазебної з місією організації з пенсійних питань.

«Сторони погодились, що доцільним є запровадження з 2023 року загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення та одночасне поетапне запровадження запропонованої Мінсоцполітики універсальної системи підтримки доходів непрацездатних осіб», – йдеться в повідомленні.

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За очікуваннями міністерства, ці заходи дозволять скоординувати виплати з систем пенсійних виплат та підтримки непрацездатних, «щоб вони більш ефективно впливали на зростання загального рівня пенсій».

Крім того, Лазебна представнила плани щодо запровадження всеохопної системи державних гарантій підтримки доходів непрацездатних людей, яка передбачатиме, зокрема:

«вікову лінійку» доплат до пенсій

нову соціальну допомогу для людей, які не мають права на страхову пенсію, але тривалий час сплачували податки і внески і мають страховий стаж від п’яти до 15 років

соціальну допомогу для одержувачів страхових пенсій, на утриманні яких знаходяться непрацездатні утриманці

«Це зробить систему державних гарантій для непрацездатних людей прозорою, зрозумілою та сталою. ЇЇ закріплення в законі дозволить уникнути політичних маніпуляцій та не ставити доходи непрацездатних людей в залежність від рішень того чи іншого уряду», – йдеться в коментарі Лазебної.

За офіційними даними, в Україні налічується 11 мільйонів пенсіонерів, це 27% від загальної кількості населення. З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок в Україні становить 60 років, це передбачає пенсійна реформа, ухвалена попередньою владою ще у 2011 році.