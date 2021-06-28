Ми взяли тайм-аут для підготовки «Укрпошти» – Лазебна про доставку пенсій

Міністр соціальної політики Марина Лазебна в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповіла, як триває співпраця з «Укрпоштою» щодо доставки пенсій.

Як сказала вона в «Суботньому інтерв’ю», сторони порозумілися: «Ми взяли тайм-аут для підготовки «Укрпошти». Тому що ми сказали, що ми хочемо, щоб ви запропонували людям, якщо ми вже такі тарифи платимо вам за доставку додому, зручний, гарний спосіб отримання того, що, до речі, записано в законі, що людина має право вибору, як їй отримувати свою пенсію».

«Укрпошта» буде готуватися до того, щоб давати спрощені або зручні, комфортні умови для людей. Минулого року … я просила: давайте ви будете приходити до людей, а люди будуть сплачувати. Принесіть їм планшет, я не знаю, хай вони вам сплачують комунальні послуги. Візьміть від інших категорій пенсіонерів заявку по гарячій лінії, прийдіть до них додому, хай вони сплатять комунальні послуги. Я дуже не хотіла б, щоб люди стояли в чергах і інфікувалися, наражалися на небезпеку», – пояснила вона очікування від «Укрпошти».

«І тому ми сьогодні домовилися, що беремо один рік на підготовку, будемо працювати з людьми, але, звичайно, люди мають отримувати дуже комфортні умови для них. А маломобільні мають ще гарантований такий соціальний захист мати, як пакет від держави – доставка додому», – додала Марина Лазебна.

У квітні її заступник Віталій Музиченко повідомляв, що з вересня планувалося перевести всіх пенсіонерів на отримання пенсій на банківські карти. За його словами, на той час отримувала пенсійні виплати через пошту лише приблизно третина пенсіонерів.

Ця заява пролунала після того, як 23 грудня 2020 року голова «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що «Укрпошта» муситиме припинити доставку пенсій із 1 січня через збитковість, бо після підвищення обсягу мінімальної зарплатні «тільки в частині єдиного соціального внеску «Укрпошта» заплатить на 500 мільйонів гривень більше, ніж у 2020 році».

Але доставка продовжувалася. А з 1 квітня березня тарифи на доставку пенсій для «Укрпошти» дещо підняли. Тариф у місті підвищили до 1,3% з 1,15% від суми виплати, у селах і селищах міського типу – до 2,65% з 2,3%. В «Укрпошті» повідомили, що отримані кошти від підвищення тарифів на виплату і доставку пенсій та інших соцвиплат спрямують у фонд оплати праці листонош.

А в травні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що «Укрпошта» продовжить доставляти пенсію в ті регіони країни, де з об’єктивних причин немає можливості перевести пенсіонерів на отримання виплат через банківські картки, і після вересня.

А на початку червня Кабінет міністрів узагалі скасував плановане було обов’язкове переведення виплати пенсії та соціальної допомоги на карткові рахунки вже з вересня. Відтак доставка соціальних виплат через пошту збережеться принаймні до 1 січня 2023 року.