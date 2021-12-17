Рада не змогла відтермінувати застосування РРО для фізичних осіб-підприємців

Верховна Рада не змогла розглянути відтермінування застосування програмних реєстраторів розрахункових операторів для фізичних осіб-підприємців. На спеціально призначеному для цього позачерговому засіданні не вистачило голосів, щоб поставити відповідний законопроєкт на порядок денний.

За включення проєкту закону 6376 до порядку денного проголосували 102 людини, проти – один, четверо утрималися, 33 парламентарі не голосували.

На позачерговому засіданні народних депутатів у сесійній залі помітно поменшало. Представники опозиції розкритикували колег, чия відсутність завадила подовжити дію виключення для ФОПів до 1 січня 2023 року. Наступне чергове пленарне засідання заплановане на 25 січня 2022 року.

Раніше парламент відклав застосування РРО з 1 квітня 2021-го на 1 січня 2022 року для фізичних осіб-підприємців, дохід яких протягом року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати.

З 1 серпня 2020 року українські підприємці можуть замість традиційних касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій – РРО) застосовувати програмні касові апарати (програмні РРО). Програмний РРО від Податкової можна скачати на смартфон, комп’ютер або інший пристрій, який має операційну Android чи Windows і під’єднаний до інтернету.

Критики обов’язкової фіскалізації бізнесу фізичних осіб-підприємців, зокрема, представники руху #SaveФОП зауважують, що проблема безкоштовних РРО – нібито обмеженість кількості позицій, які можна занести в «касовий апарат у смартфоні». Водночас не всі ФОПи мають смартфони. Також деякі підприємці, які займаються торгівлею, наприклад, на ринках, позбавлені доступу до електрики, тому смартфони у них розряджаються.