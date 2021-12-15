Земля ринку «7-й кілометр» і навколо нього: яку землю хоче повернути військовим міністр Резніков та що розслідує СБУ?

Склади державного підприємства, колись заснованого міністерством оборони, можуть використовуватись незаконно. Вже понад року Служба безпеки України розслідує шахрайські, як вважають слідчі, дії керівництва ДП «ТВК» поблизу промтоварного ринку «7-й кілометр» під Одесою. Нещодавно міністр оборони заявив, що вони планують повернути під своє управління частину території одного із найбільших ринків України – ділянку, яка за словами міністра Резнікова належить військовим. Яка саме це земля у міністерстві поки не уточнили. Керівництво ринку каже, що в них немає земель військового призначення, а судові справи щодо окремих торговельних місць – «це внутрішні справи військового відомства».

«Землі [міністерства оборони], на яких сидять комерсанти, наприклад, «7-й кілометр» в Одесі. Я вам скажу, 50 будиночків, які наші дружні сусіди чи то з В'єтнаму, чи з Китаю використовують, за 100 доларів комусь дають хабар і за 2,5 тисячі передають в оренду… І таких випадків є багато» – цю заяву міністра оборони Олексія Резнікова активно обговорюють в одеських ЗМІ. В ефірі ток-шоу «Право на владу» він анонсував повернення під військову юрисдикцію певної кількості земельних ділянок, серед них і тих, що на Одещині.

Наразі пресслужба міністра оборони поки не уточнила Радіо Свобода, про яку саме ділянку на території промтоварного ринку йдеться, а в пресслужбі самого «7-го кілометру» взагалі заперечують слова Резнікова. Там припускають, що міністр або неточно виразився, або його ввели в оману.

«Офіційно заявляємо, що жодних земель Міноборони у користуванні ринку немає. Вся площа, близько 110 гектарів території «7 кілометру», належить ТОВ «Промринок» на правах приватної власності у повній відповідності до законодавства України. На території ринку розташовано 50 контейнерів, які належать Міністерству оборони та перебувають у його повному управлінні, включаючи орендну плату», – заявили в пресслужбі.

Як уточнила Радіо Свобода прессекретарка підприємства Катерина Кузнецова, станом на 14 грудня міністерство не зверталось до них із офіційними листами.

Міністерство оборони вже кілька років займається поверненням своїх земель оборонного значення, що були передані в оренду, відчужені або захоплені в минулому. У 2021 році до цього процесу почали залучати антирейдерську комісію Мін’юсту. Як повідомляв в червні 2021 міністр аграрної політики Роман Лещенко, ця робота ведеться разом із Державним геокадастром.

«За три місяці активної роботи ми вже маємо результати: повернуто ділянки Навчально-спортивної бази зимових видів спорту «Тисовець» на Львівщині, 25 га аеропорту в Умані та 1,8 га в селищі Куяльник на Одещині. Наразі Держгеокадастр розглядає звернення Міноборони щодо повернення земель аеропорту «Шкільний» на Одещині, військової частини повітряних сил біля селища Віта-Поштова на Київщині, продовжується робота з повернення 0,6 га «Тисовця» і військових містечок в Умані», – написав Лещенко у фейсбуці.

У жовтні 2021 року Лещенко заявив, що повернені військовим ділянки по всій країні – це тисячі гектарів землі на Черкащині, Одещині, Львівщині, Київщині. Як говориться у повідомленні на сайті міністерства оборони, цей порядок не передбачає судовий розгляд – міністерство юстиції на підставі перевірок і рішень Антирейдерської комісії скасовує рішення про державну реєстрацію земельних ділянок.

Втім міністр заявив про судові справи, в яких міністерство оборони виграє. Якщо говорити про промтоварний ринок «7 кілометр», ймовірно йдеться про відновлення прав міністерства у користуванні майном – торговельними місцями на вулиці Рожевій, про що і згадує у свої відповіді керівництво ринку.

Військове відомство вже кілька років намагається розірвати договори оренди із підприємцями, що торгують на ринку. В деяких випадках військовим вдається довести своє право розірвати договір – наприклад із ФОП Андрієм Розумним чи ФОП Оксаною Гоголь, в деяких – ні, наприклад із ФОП Лімін. Ці судові справи не стосуються власне промтоварного ринку «7 кілометр», повідомила Кузнецова. Спірні торгівельні місця розташовані на території ринку, але належать військовим і вони самі вирішують, кому їх здавати в оренду, наголосила вона.

«Незаконні» склади на державному підприємстві

Проте крім питань «7 кілометру» щодо земель міністерства оборони, у військових можуть виникнути питання до складів, якими користуються деякі підприємці з промтоварного ринку. Йдеться про єдиний майновий комплекс державного підприємства «ТВК», що розташований за адресою Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 21. Фактично, це прилегла до ринку територія.

ДП «ТВК» – колишнє державне підприємство «Південь», утворене наказом міністра оборони № 286 від 15.07.1998. Як повідомляється на офіційному сайті, восени 2006 року «Південь» вирішили ліквідувати, але вже восени 2007 відмовились від цієї ідеї, а у 2009 передали єдиний майновий комплекс зі сфери управління Міноборони України до сфери управління Держкомпідприємництва. У 2015 році воно отримало іншу назву – «ТВК».

Державне підприємство давно надає в оренду складські приміщення. З 1 червня 2020 року в Україні набрав чинності закон «Про оренду державного та комунального майна», згідно з яким підписувати договори оренди можна лише після електронних аукціонів на акредитованих майданчиках «ПроЗорро.Продажі». Втім на профільному сайті інформації про аукціони немає, а саме підприємство с 2018 року готується до приватизації. Згідно з офіційним звітом, який доступний в аналітичній системі YouControl, за 2020 рік чистий прибуток державного підприємства за 2020 рік склав близько 3,5 мільйонів гривень.

Розслідування та суди

У жовтні 2020 року слідчі СБУ відкрили провадження щодо дій керівництва державного підприємства – за фактом «привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» і «шахрайство», 191 і 190 статті кримінального кодексу. Слідчі вважають, що керівництво ДП здавало в оренду як державне майно – приміщення загальною площею менше тисячі квадратних метрів, так і незаконно збудовані склади площею у десятків разів більше – 244 складсько-торгівельних приміщень загальною площею 27 477, 6 квадратних метрів.

Слідчі вказали, і ці данні є в одному з судових рішень у справі, що документи про взяття на баланс вищевказаних 244 приміщень, відсутні, ніяких дозволів на початок виконання будівельних робіт державне підприємство не отримувало та не узгоджувало, однак задекларувало готовність об`єкта до експлуатації.

Отримавши ухвалу суду від 26.07.2021, слідчі СБУ провели обшук в адміністративному приміщенні ДП «ТВК», вилучили та опечатали майно, яке пізніше визнали доказом в рамках кримінального провадження та заарештували – також ухвалою суду від 11.08.2021.

Обшук тривав майже добу – з ранку 29 липня до ранку 30 липня. Слідчі вилучили службові документи, накази та посадові інструкції, а також мобільні телефони. Проте слідчий суддя відмовився заарештовувати 143 тисячі гривень, які також вилучили під час обшуку.

В жовтні 2021 року адвокати ДП «ТВК» просили скасувати арешт майна й документів, але апеляційний суд їм відмовив. До речі, вже вдруге.

Колегія суддів скасували ухвалу про арешт, але лише для того, щоб дати можливість прокурору подати нове клопотання. Рішення щодо нього в судовому реєстрі немає, за інформацією Радіо Свобода це клопотання зараз розглядається в суді.

Слідчий суддя не став коментувати Радіо Свобода суть справи через недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування (222 стаття кримінально-процесуального кодексу).

У Службі безпеки це провадження також коментувати відмовились.

Радіо Свобода звернулось за коментарем до державного підприємства, чиє керівництво підозрюють у шахрайстві, та готово оприлюднити їхню відповідь, як коментарі усіх сторін.