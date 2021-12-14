СБУ заявляє, що ліквідувала «найбільшу в Україні» мережу з виготовлення підроблених COVID-сертифікатів

Служба безпеки України заявляє, що ліквідувала найбільшу в Україні мережу з виготовлення фейкових сертифікатів про COVID-вакцинацію.

За повідомленням, схема діяла в Києві. «За гроші ділки пропонували оформити відповідні медичні документи без фактичного проведення щеплень. Як свідчать попередні дані, «прибуток» зловмисників становив понад 5 млн грн щомісяця. Наразі це найбільша за кількістю виготовлених COVID-фальшивок мережа в Україні», – заявили в СБУ.

За даними слідства, схему організували двоє жителів Києва, залучивши до неї декількох керівників медзакладів і шістьох сімейних лікарів із різних регіонів країни.

«За різні суми грошей вони вносили дані «клієнтів» до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг «Дія». Для передачі «списків» на оформлення фіктивних документів організатори оборудки залучали посередників. Крім того, через них підтримували зв’язок і передавали гроші», – йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що вирішується питання про повідомлення організаторам схеми про підозру у вчиненні злочину й обрання судом міри запобіжного заходу.

Крім того, триває розслідування для встановлення «всіх обставин незаконної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї».

Підроблення і використання фальшивих сертифікатів про вакцинацію і COVID- тестів передбачає кримінальну відповідальність.