Прикордонники випробували пристрій для перевірки «ковід»-сертифікатів. Із кінця вересня виявили майже 700 підробок

Державна прикордонна служба України повідомила, що в результаті застосування програмного забезпечення SafeBorder для перевірки «ковід»-сертифікатів із кінця вересня виявила майже 700 підроблених документів.

«Електронну перевірку COVID-19-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію громадян, негативний результат тестування або одужання від хвороби, прикордонники почали застосовувати з серпня 2021 року. Від початку застосування цього програмного забезпечення прикордонники вже перевірили понад 1 мільйон цифрових COVID-сертифікатів під час оформлення громадян на в’їзд в Україну. Найбільше громадяни використовують їх при перетинанні кордону в пунктах пропуску на західній ділянці кордону та в столичних аеропортах. З кінця вересня під час перевірки охоронці кордону виявили 675 підроблених сертифікатів. За всіма випадками виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів», до Нацполіції надіслані повідомлення», – йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, лише минулої доби прикордонники просканували понад 12,6 тисячі QR-кодів. Левова частка цих сертифікатів була перевірена у пунктах пропуску на західному кордоні – 5 061 та 5 413 – у столичних аеропортах. Підроблених за добу виявлено 15 сертифікатів.

Програмне забезпечення SafeBorder працює таким чином, що прикордоннику достатньо просканувати QR-код наданого громадянами сертифікату та отримати на екрані електронного пристрою підтвердження статусу документа. Сканування QR-коду займає всього кілька секунд.