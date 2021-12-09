Суд заочно заарештував Галантерника у справі про створення злочинної організації в Одесі

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у створенні злочинної організації у справі про незаконне заволодіння землею в Одесі. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 9 грудня.

Ім’я підозрюваного не вказується, але деталі справи вказують на Володимира Галантерника.

За повідомленням САП, таким чином суд задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро 9 грудня.

«Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння землею територіальної громади Одеси та легалізації коштів, якому, зокрема, інкримінується створення злочинної організації», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі сподіваються, що рішення ВАКС розширить можливості правоохоронців щодо його міжнародного розшуку.

Своєю чергою, адвокатська компанія «Авер Лекс», яка представляє інтереси Галантерника, називає обрання йому будь-якого запобіжного заходу необґрунтованим. Як стверджують у компанії, Галантерник «не переховується і не ухиляється від слідства».

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У жовтні 2021 року генеральна прокурорка України підписала підозру Володимиру Галантернику та іншим особам. За версією обвинувачення, вони завдали збитків територіальній громаді Одеси більше ніж 558 мільйонів гривень. За офіційними даними, Галантерник «зник» наприкінці серпня 2021 року у Харкові.

Серед інших підозрюваних у цій справі – міський голова Одеси Геннадій Труханов, його заступник Олег Бриндак, експрокурор Одеської області Олег Жученко та інші.