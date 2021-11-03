НАБУ оголосило в розшук бізнесмена Галантерника у справі про земельні махінації в Одесі

Національне антикорупційне бюро України 3 листопада оголосило в розшук бізнесмена Володимира Галантерника, якого багато років називали «другом» і «колегою» міського голови Одеси Геннадія Труханова. Галантерника, за даними НАБУ, підозрюють у створенні злочинної організації, присвоєннї і розтраті майна, відмиванні грошей та зловживанні владою.

Зокрема, детективи НАБУ вважають, що бізнесмен, який більшу частину часу проводить в Лондоні, брав активну участь в розкраданні комунальної землі в Одесі. Цей злочин він, за версією обвинувачення, скоїв разом із керівництвом міста і правоохоронцями. Так, підозри від НАБУ отримали сам Геннадій Труханов, колишній прокурор Одеської області Олег Жученко, колишній керівник департамент комунальної власності Олексій Спектор і його заступник Володимир Радіонов, директор юридичного департаменту Інна Поповська, екскерівники депутатських комісій одеської міської ради з питань комунальної власності і земельних питань Василь Шкрябай і Олег Бриндак.

Труханову вже обрали запобіжний захід на час досудового розслідування – застава в 30 мільйонів, він подав апеляцію. Частина фігурантів також мають внести застави, по частині судовий розгляд ще попереду.

Також про підозру поінформували кількох фізичних осіб, що, за версією обвинувачення, брали участь в розкраданні землі загальною площею близько 16 гектарів. Загальний розмір завданої місту шкоди, за результатами експертизи, оцінили в 689 мільйонів гривень. В тому числі серед фігурантів бенефіціар підприємства «Будова» Дмитро Дімарський, юрист Діамід Згонник та інші.

«НАБУ та САП встановили, що впродовж 2016-2019 рр. земля в Одесі надавалась під забудову за механізмом, встановленим «злочинною організацією», який передбачав передачу таких земельних ділянок наперед визначеним компаніям в обхід конкурсу. Це позбавляло місцеву громаду одержання найбільшої економічної вигоди. Натомість гроші, що мали б йти громаді, забудовники на підставі «понятійних договорів» сплачували злочинній організації, яка, в свою чергу, через підконтрольних осіб в Одеській міській раді, забезпечувала ухвалення «потрібного» рішення щодо надання в оренду тієї чи іншої земельної ділянки. Члени злочинної організації отримували від забудовника реальну ринкову вартість права забудови (в діапазоні 100-200 мільйонів гривень по кожній земельній ділянці) і за таку винагороду забезпечували такому забудовнику гарантування Одеською міською радою права на забудову ним земельної ділянки (суперфіцій) фактично задарма», – йдеться в повідомленні НАБУ.

Володимир Галантерник багато років залишався в тіні – в Інтернеті навіть не було його фотографій. В 2018 році велике розслідування про його справжню роль вийшло в журналі «Новое Время». ЗМІ повідомляли, що в дев’яностих роках Галантерник був пов’язаний із угрупованням Олександра Ангерта на прізвисько «Ангел» (також мешкає в Лондоні). Там вони познайомились із Геннадієм Трухановим, який тоді був охоронцем Ангерта. Журналісти проєкту OCCRP знайшли в Лондоні квартири всіх трьох вищевказаних осіб.

У березні 2021 року через своїх помічників Галантерник офіційно відкрив частину своїх активів журналу «Форбс». Про них повідомляли і раніше – знаменитий ринок «Привоз», ринок «7-й кілометр», ТРЦ City Center і City Center «Котовський», розважальний комплекс Аркадія Сіті, торгівельні точки біля одеського вокзалу і бутик-готель De Paris. В липні 2019 року там зупинявся президент Володимир Зеленський – готель розташовано в самому центрі Одеси.

Галантерник наполягає, що його частка у всіх активах не більше 50%, решта – належить партнерам. «Форбс» і «Новое время» повідомляли, що в останні два роки Труханов і Галантерник розділили частину спільних бізнесів. Сам Труханов на одному з судових засідань по своїй попередній кримінальній справі про розкрадання 92 мільйонів гривень під час купівлі заводу «Краян» (зараз слухається у Вищому антикорупційному суді) заявляв, що вже кілька років не спілкувався із Галантерником, хоча і дійсно знайомий із ним.

Галантерник неодноразово згадувався і в матеріалах Радіо Свобода. Наприклад, в жовтні 2017 року охоронці його торгівельного центру вступили в конфлікт із військовими – для проїзду спецтехніки охорона посунула паркан військового аеродрому. В жовтні 2019 року місцева влада заявила про готовність «повернути» військовим землю, яку раніше віддали під забудову компанії «Будова», яку ЗМІ пов’язували із Галантерником. Активісти в Одесі пов’язували це рішення саме з конфліктом між Трухановим і Галантерником.

Ім’я Галантерника також звучало в заявах колишнього керівника одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. В червні 2019 року він обвинуватив і Труханова, і інших посадовців Одеської міської влади в отриманні хабарів від бізнесмена. Документи «чорної бухгалтерії» були у справі проти Труханова і потрапили до Саакашвілі – той оприлюднив таблиці розрахунків. За даними прокурорів САП, оприлюднені Саакашвілі документи були вилучені під час обшуку в рамках розслідування іншого кримінального провадження – стосовно купівлі міською радою нежитлових будівель і земельної ділянки у ТОВ «Аеропорт Одеса».