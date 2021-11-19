НАБУ і САП завершили розслідування щодо брата голови Окружного адмінсуду Києва (+ відео)

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили 19 листопада про завершення розслідування за підозрою колишнього співробітника Служби зовнішньої розвідки України, за сумісництвом адвоката.

«Підозрюваний, спільно з іншим учасником злочину, за 100 тисяч доларів США обіцяв через голову Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) вирішити питання з одним із суддів цього ж суду про позитивне рішення у справі за позовом субʼєкта господарювання. За місцем виявлення предмету неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 мільйона доларів США, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів (загалом понад 130 мільйонів гривень). Слідство вважає, що експосадовець є фактичним власником помешкання, де був вилучений предмет неправомірної вигоди. Однак ці відомості не вказані в його декларації за 2020 рік, так само як і готівкові кошти, які там віднайшли детективи НАБУ», – ідеться в повідомленні.

У вересні Національне антикорупційне бюро України повідомило, що разом зі Спеціальною антикорупційною прокуратурою повідомило про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації близькому родичеві голови Окружного адміністративного суду Києва, який також є колишнім співробітником Служби зовнішньої розвідки України й за сумісництвом адвокатом.

Як випливає з подробиць повідомлення, в якому імені прямо не названо, йдеться про Юрія Зонтова, брата голови ОАСК Павла Вовка.

Як нагадали в НАБУ, експосадовець уже має статус підозрюваного за фактом вчинення іншого злочину – підбурення на надання неправомірної вигоди суддям ОАСК. За даними слідства, особа спільно з іншим учасником злочину за 100 тисяч доларів США обіцяла через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів цього ж суду про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання.