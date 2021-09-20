НАБУ: близькому родичеві голови ОАСК повідомили про другу підозру – через недекларування

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що разом зі Спеціальною антикорупційною прокуратурою повідомило про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації близькому родичеві голови Окружного адміністративного суду Києва, який також є колишнім співробітником Служби зовнішньої розвідки України й за сумісництвом адвокатом. Підозру підписала генеральна прокурорка України 17 вересня.

Як випливає з подробиць повідомлення, в якому імені прямо не названо, йдеться про Юрія Зонтова, брата голови ОАСК Павла Вовка.

Як нагадали в НАБУ, експосадовець уже має статус підозрюваного за фактом вчинення іншого злочину – підбурення на надання неправомірної вигоди суддям ОАСК. За даними слідства, особа спільно з іншим учасником злочину за 100 тисяч доларів США обіцяла через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів цього ж суду про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання.

У квітні 2021 року, нагадано в повідомленні, експосадовця викрили «на гарячому». За місцем виявлення неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли «предмети, ззовні схожі на антикваріат», документи на ім’я голови ОАСК і його близького родича. Також виявили великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 мільйона доларів США, 840 тисяч євро, 20 тисяч британських фунтів, 230 тисяч гривень і 100 ізраїльських шекелів (загалом понад 135 мільйонів гривень).

«Слідство вважає, що експосадовець є фактичним власником помешкання, де був вилучений предмет неправомірної вигоди. Але ці відомості не вказані в його декларації за 2020 рік, так само як і готівкові кошти, які там віднайшли детективи НАБУ», – звернули увагу правоохоронці.

При цьому в НАБУ додали, що повідомити про підозру в недекларуванні статків стало можливим після відновлення відповідальності щодо недекларування. Попередні справи через рішення КСУ були закриті. Це перша підозра, повідомлена НАБУ та САП за статтею 366-2 Кримінального кодексу України.

6 квітня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрило «на гарячому» двох адвокатів, які обіцяли за 100 тисяч доларів через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання. У бюро заявили, що один із адвокатів є «близьким родичем» голови ОАСК Павла Вовка.

7 квітня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала Юрієві Зонтову й адвокатові Юрію Донцю підозри через отримання неправомірної вигоди. Через два дні підозрюваних взяли під варту з альтернативою застави. Вищий антикорупційний суд арештував майно, яке вилучили під час обшуку приміщення у справі щодо Юрія Зонтова і Юрія Донця, як також і особисте майно обох осіб.

Сам голова ОАСК Павло Вовк заявив, що його брата використовують як «витратний матеріал» для зведення особистих порахунків.

Служба зовнішньої розвідки заявляла, що затриманий у справі про хабар брат голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрій Зонтов «відсторонений від виконання службових обов’язків у розвідувальному органі»; пізніше там повідомили, що його звільнили з військової служби. У відомстві казали, що затримання Зонтова не пов’язане з діяльністю на посаді в СЗРУ.

За повідомленнями ЗМІ, той факт, що Юрій Зонтов був заступником начальника управління Служби зовнішньої розвідки і одночасно адвокатом, означає, що він також порушив закон про державну службу і не припинив дію свого адвокатського свідоцтва.