Труханов вніс 30 мільйонів гривень застави – ВАКС

Мер Одеси Геннадій Труханов вніс 30 мільйонів гривень застави у справі про незаконне заволодіння землею. Про це Вищий антикорупційний суд повідомив журналістам 24 листопада.

За даними пресслужби суду, Труханов вніс заставу увечері 23 листопада.

ВАКС призначив Геннадію Труханову заставу в обсязі 30 мільйонів 11 жовтня. При цьому Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила 120 мільйонів застави. Апеляційна палата ВАКС в листопаді відхилила скаргу адвокатів Труханова на це рішення.

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На початку жовтня стало відомо, що міському голові Одеси Геннадію Труханову та ще низці посадовців повідомили про підозру в кримінальній справі про «ряд злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі».

За даними Національного антикорупційного бюро та САП, оборудки з незаконного заволодіння землею завдали бюджету Одеси понад 533 мільйони гривень збитків.