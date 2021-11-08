Хто такий Володимир Галантерник, і чому йому оголосили підозру тільки у 2021 році?

Про одеського бізнесмена Володимира Галантерника, який здебільшого мешкає у Великій Британії, вперше вголос заговорили у 2018 році – після розслідування «Нового времени» про його роль у керуванні Одесою. Підприємець подав вже кілька позовів на видання через цей матеріал. У липні 2020 року детективи НАБУ обшукали його квартиру і офіси, у жовтні йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації, а у листопаді оголосили в розшук. У чому підозрюють одеського олігарха і чи справді його давній знайомий Геннадій Труханов, якого правоохоронці вважають поплічником Галантерника, міг виступити проти ймовірного бізнес-партнера.

2 листопада стало відомо, що одеського бізнесмена Володимира Галантерника оголосили в розшук – Національне антикорупційне бюро підозрює його, зокрема, у створенні злочинної організації і незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси, яка завдала збитків територіальній громаді обсягом більше ніж 558 мільйонів гривень. За офіційними даними, Галантерник «зник» наприкінці серпня 2021 року у Харкові, проте за даними ЗМІ, бізнесмен вже багато років мешкає у Лондоні.

Бізнесмен залишався в тіні дуже довго – багато років одеські ЗМІ не згадували навіть ім’я Галантерника, говорячи про бізнес і політичні проєкти, в яких він брав участь. Загально відомим широкому загалу він став у 2018 році, коли у журналі «Новое время» Крістіна Бердинських опублікувала велике розслідування про його роль не тільки в одеському бізнесі, але й у фактичному керуванні містом.

Зі статті стало відомо про його роль в одеському бізнесі та масовому використані підставних осіб для реєстрацій компаній в Україні. Залишаючись кінцевим бенефіціаром, Галантерник старанно уникав публічності. Лише навесні 2021 року він визнав частину своїх активів в інтерв’ю журналу Forbes – через помічницю. Про них повідомляли і раніше – знаменитий ринок «Привоз», ринок «7-й кілометр», ТРЦ City Center і City Center «Котовський», розважальний комплекс «Аркадія Сіті», торговельні точки біля одеського вокзалу і бутик-готель De Paris. У липні 2019 року там зупинявся президент Володимир Зеленський – готель розташовано в самому центрі Одеси.

Галантерник наполягав, що його частка у всіх активах не більша за 50%, решта – належить партнерам. «Новое время» разом із компанією Dragon Capital оцінили вартість усіх розшуканих редакцією активів Галантерника у $155 мільйонів. Галантерник подав на видання кілька судових позовів про захист честі й гідності – суд повернув йому всі, крім останнього, засідання по ньому призначено на 1 березня 2022 року.

В цьому списку немає будівельної компанії «Будова» – хоча саме вона, за даними НАБУ, отримувала від одеської влади земельні ділянки під забудову. Крім Галантерника, якого слідство вважає одним з організаторів злочинного угрупування, підозри отримали посадові особи «Будови» – її співзасновник Дмитро Дімарський і технічний директор фірми Борис Родін.

Хоча у розшук Галантерника оголосили тільки в листопаді, підозру йому підписали на місяць раніше – у жовтні 2021 року. Всього генеральна прокурорка Ірина Венедиктова тоді підписала п’ять підозр.

Як відомо зараз з повідомлень НАБУ, всього у справі 16 підозрюваних. Крім Галантерника, у списку підозрюваних вже є міський голова Одеси Геннадій Труханов, голова постійної комісії з питань комунальної власності міської ради Василь Шкрябай, керівник юридичного департаменту міськради Інна Поповська, директор департаменту комунальної власності Олексій Спектор і його заступник Володимир Радіонов, а також в.о. міського голови і екскерівник земельної комісії міськради Олег Бриндак, експрокурор Одеської області Олег Жученко, юристи Діамід Згонник і Олександра Косенко, колишня помічниця Труханова Альона Попова та інші.

Всього 16 осіб – за версією обвинувачення, це десять учасників злочинної організації, та шість співучасників злочину. Їхні дії кваліфікують за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України (участь у злочинній організації Галантерника; зловживання службовим становищем; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом; одержання неправомірної вигоди та надання цієї неправомірної вигоди).

Ніхто з підозрюваних свою провину публічно не визнавав, зараз тривають судові процеси з обрання фігурантам запобіжних заходів, здебільшого це застави. Труханов на суді заявив, що і підозра, і решта документів зі справи в цілому необґрунтовані і суперечать Кримінально-процесуальному кодексу. Він послався на те, що всі документи, які він підписував як міський голова, перед цим проходили розгляд в депутатських комісіях і юридичному департаменті, тоді як земельні ділянки залишались у власності громади, оскільки були орендовані забудовником. А справу проти нього буцімто відкрили через прохання ексголови одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

Одеські і українські ЗМІ неодноразово повідомляли про поступовий розрив політичних і економічних відносин між Галантерником і Трухановим. Сам Труханов на одному з судових засідань по своїй попередньому кримінальному провадженні про розкрадання 92 мільйонів гривень під час купівлі заводу «Краян» (зараз слухається у Вищому антикорупційному суді) заявляв, що вже кілька років не спілкувався із Галантерником, хоча і дійсно знайомий із ним.

Удар по ЗМІ від одеської влади?

У квітні 2021 року Одеська міська рада подала в суд на компанію ТОВ «Джексонвіль» – згідно із даними аналітичної системи YouControl, її керівником і бенефіціаром є Діамід Згонник, той самий юрист, якого НАБУ вважає причетним до злочинного угруповання. Із компанією розірвали договір про куплю-продаж будівлі в Одесі – у 2017 році будинок на вулиці Грецькій продали за 8,2 мільйона гривень, але гроші покупець до бюджету міста так і не перерахував. За пів року до продажу будинок взяла в оренду та ж компанія «Джексонвіль». Саме за цією адресою розташовано кілька одеських ЗМІ , що пов’язують із Володимиром Галантерником.

Міська рада вимагала розірвати договір та стягнути з приватної компанії недотримки близько 1,6 мільйона гривень. ТОВ «Джексонвіль» апелювало до того, що міська рада вже пропустила терміни для подачі позову щодо недотримки, а розірвати договір купівлі-продажу взагалі неможливо. У вересні 2021 року суд підтримав вимоги міської ради і повернув нерухомість до комунальної власності, зараз рішення розглядається в апеляційному суді, засідання призначене на 25 листопада.

Обшуки у Галантерника були понад рік тому

Хоча підозру Галантернику підписали у жовтні 2021 року, вперше увага правоохоронців до нього стала публічною у липні 2020 року. Тоді детективи НАБУ провели обшуки «в офісних приміщеннях та за місцем проживання осіб, які можуть бути задіяні у схемах із заволодіння майном місцевої громади». Серед них був і Галантерник.

Журналісти припустили, що обшукували у тому числі резиденцію на узбережжі Чорного моря і рибний ресторан «Бабель Фіш», які пов’язують із Володимиром Галантерником. Також правоохоронці обшукали приватну квартиру самого Галантерника.

«Дзеркало тижня» припустило, що обшуки у бізнесмена проходили внаслідок показів самого міського голови, а готовність Труханова дати покази пов’язали із пропажою 10 мільйонів доларів

«За даними ZN.UA, у липні 2020 року Геннадій Труханов дав показання НАБУ на Галантерника в рамках тих проваджень, які ведуться проти мера Одеси. Після чого в Одесі відбулися обшуки, проведені НАБУ відразу за 38 адресами, включно з будинком Володимира Галантерника. Повісткою Галантерника запросили на бесіду в НАБУ, але він вирішив не спокушати долі та «утренней лошадью» вилетів до Ніцци. Більше до України він не повертався і тепер намагається «рулити» Одесою звідти», – зазначено в розслідуванні.

Головне – це довести створення злочинної організації, говорять активісти

Кримінальне провадження щодо Галантерника було готове вже давно, і так склалась політична ситуація, що його запустили саме зараз, говорить одеський громадській активіст Михайло Кузаконь.

«Справа чекала головного антикорупційного прокурора. Але цей процес затягнувся більш ніж на рік. Я не думаю, що це був якийсь поштовх із боку влади. Прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури вирішили реалізувати цю справу, а зацікавлені в ній хіба що детективи НАБУ і прокурори САП», – вважає він.

На думку Кузаконя, замість компанії «Будова», яка почала перебувати в зоні ризику, люди Галантерника почали отримувати земельні ділянки під умовною франшизою «Пространство» – вона активно працює в Одесі.

«Поки були можливості, компанія отримала кілька десятків майданчиків під будівництво. Цього їм вистачить на кілька років», – говорить Кузаконь. Документальних зв’язків між групою компаній «Пространство» в аналітичній базі даних YouControl Радіо Свобода знайти не вдалось. Одеські ЗМІ повідомляли, що саме «Пространство» зокрема стоїть за фактичним знищенням для подальшої перебудови так званої «Типографії Фесенка» – активісти намагалися не допустити будівельних робіт, а Міністерство культури через суд блокувало так звану реконструкцію старовинної будівлі, але заборону скасував одеський окружний адміністративний суд. Фактичним керівником компанії, згідно з регіональними ЗМІ, є одеський підприємець Олександр Селезньов, проте офіційного підтвердження цього в реєстрах знайти не вдалося.

Саме компанія «Пространство» планує будувати багатоповерховий готель на території колишніх алей біля пляжу «Аркадія», де зараз працюють торговельні ряди «Аркадія-Сіті» Володимира Галантерника – «реконструкцію» Аркадійського парку завершили в 2014 році. В серпні 2021-го стало відомо, що міжнародна мережа Ribas Hotels Group, яка мала керувати готелем, відмовилась від цього проєкту. Кузаконь говорить, що вкрай важливою для притягнення до відповідальності не тільки посадових осіб, але й Галантерника, є кваліфікація кримінальної справи по статті 255.

«Саме в цій статті, «створення злочинної організації», можна об’єднати принаймні в підозрах і депутатів, і виконавчу владу, і корумпований бізнес, і правоохоронців, і очевидних мафіозі. Вона дозволяє продемонструвати виворот нашої тіньової держави», – пояснює Кузаконь. Стаття 255 дозволяє члену злочинної організації уникнути кримінальної відповідальності, якщо він буде сприяти її розкриттю. Проте організатора або керівника це послаблення стосуватись не може.

Довести статтю 255-у буде важко, говорить громадський активіст Владислав Балінський. Для цього потрібна велика робота правоохоронців і на досудовому слідстві, і в суді.

«НАБУ почало працювати саме по земельних питаннях – не майнових і не бюджетних. Так, дійсно, Галантерник був розробником схем, він утримував працівників так званого офісу. Але пред’явити щось бізнесмену чи депутату доволі важко – є колективна відповідальність, вірніше безвідповідальність», – вважає активіст.

Коментуючи можливий зв’язок «Пространства» і Галантерника, Балінсьский припускає, що прямого зв’язку між ними може й не бути – частину ділянок одеської компанії врешті-решт почала забудовувати київська компанія Saga Development.