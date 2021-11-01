COVID-19: Труханов обіцяє незалежність Одеси від привозного кисню

В Одесі відкрили четверту кисневу станцію, в 10-й міській лікарні, і готуються відкрити ще три. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов під час відкриття станції. За його словами, дві нові станції мали привезти і встановити 1 листопада, але через організаційні труднощі їх привезуть пізніше та встановлять в Одеській міській клінічній інфекційній лікарні і 8-й лікарні Одеси. Ще одна киснева станція вже зараз монтується в 3-й дитячій лікарні.

«Станції вже завантажені на автівки і виїжджають в Одесу. Ми їх вже придбали, придбали якимось дивом. Коли вони запрацюють, то будуть давати ще 3–4 тонни кисню щоденно, і ми будемо незалежні від привозного кисню», – заявив Труханов.

Загальні потреби міста в кисні станом на сьогодні становлять 12–15 тонн щоденно, говорять в міському департаменті охорони здоров’я. Вранці, за словами керівника департаменту, в міських лікарнях було тільки 4 тонни кисню, але вдень до лікарень підвезли ще 5 тонн – із заводу «Краян» і Одеського припортового заводу. Також в Одесу везуть ще 28 тонн кисню – дві машини на 18 і 10 тонн, які мають прибути вночі.

Як повідомила вранці директорка одеського обласного департаменту охорони здоров’я Наталія Одарій-Захар’єва, в залишку Одеської області є 30 тонн кисню. Загальна потреба регіону в кисні – близько 25–27 тонн на добу.

Одарій-Захар’єва також повідомила, що лікарні регіону додатково перевірятимуть на наявність ліків з «ковідного» протоколу.

«Міністерством охорони здоров’я буде видано наказ про перевірки лікарень на наявність ліків двічі на місяць. Будуть виїжджати моніторингові групи щодо перевірки всіх безкоштовних медикаментів. Більше проблем із забезпеченням ліками не буде – НСЗУ виділяє кошти і дає фінансові гарантії, харчування і заробітну плату медикам. Комунальні послуги забезпечує обласна влада, все інше – кошти НСЗУ», – заявила директорка, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Як повідомляли одеському кореспонденту Радіо Свобода родичі пацієнтів з принаймні двох лікарень регіону, їм доводилося купувати ліки, в тому числі дорогий препарат ремдесивір, за власні кошти.

Наразі пацієнтів із COVID-19 на Одещині обслуговує 26 лікарень регіону. Для них працює чотири кисневі станції – в Дунайській, Арцизькій, Роздільнянській і Подільській лікарнях. Додатково станції готуються до відкриття в Доброславській, Біляївській, Чорноморській, Татарбунарській, Великомихайлівській, Тарутинській, Овідіопольській і обласному клінічному центрі водників. Ще одну станцію відкриють у Роздільнянській лікарні.