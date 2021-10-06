Прокурори повідомили про підозру меру Одеси Труханову – Венедіктова

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про оголошення підозри міському голові Одеси Геннадію Труханова та ще чотирьом фігурантам кримінальної справи, в якій ідеться про «ряд злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі».

«Це дуже важлива і показова справа як для Одеського регіону, так і для країни в цілому. Одеса ніколи не була простим містом, і наївно вважати, що і справи там розслідуються, так би мовити, по шаблону. Навпаки, підозрюваними стали мер міста, низка міських посадовців і один відомий одесит, роль якого уважно вивчалась слідством, щоб ні в якому разі не помилитися і нічого не пропустити», – написала Венедіктова у фейсбуці.



Генпрокурорка уточнила, що «винними цих людей може назвати тільки суд, а сьогодні їх статус – підозрювані», тому викладає версію слідства.

«На наше переконання, всі ці люди (абсолютно не виключено, що кількість підозрюваних може збільшитись) були причетні до цілого ряду злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі. Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою, забувши про те, що підробка документів і використання службових повноважень з метою реалізації злочинного плану – кримінально карані діяння. Загалом, згідно з експертними висновками, збитки міському бюджету склали понад 533 мільйони гривень», – вказала Венедіктова.

У жовтні 2020 року Вищий антикорупційний суд закрив справу мера Одеси Геннадія Труханова про декларування недостовірної інформації.

Торік 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Геннадія Труханова підозрювали у декларуванні недостовірної інформації. За версією слідства, міський голова у своїх деклараціях за 2015-2016 роки подав завідомо недостовірні відомості стосовно майна та інших об’єктів декларування, які відрізняються від достовірних на суму понад 33 млн гривень та 18 мільйонів гривень відповідно.